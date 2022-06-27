成都市中心街舖拼音招牌迎大運會？店主吐槽「火星文」

內地社交平台周日起流傳一條段片，片中旁白介紹，為了迎接大運會，街道辦將一排店舖、包括其麵店的招牌大字，由中文改為普通話拼音，中文縮小放在招牌右下角，「我不曉得是街道辦哪一個胎神出的爛主意……我想那個人腦子應該進水了」，連中國人都未必能完全看得懂招牌上的拼音，「更莫說那些外國友人，他們看得懂嗎？那對他們來說簡直就是火星文嘛」。旁白又吐槽，拼音招牌已大大影響生意，大運會不知實際要延期到何時，招牌卻一直無得換回中文，「你說我作為一個中國人，我為啥子要用這個英文拼音嘛，你們有本事把對面工商銀行也搞成拼音嗎？」

原定去年夏季在四川成都舉行的世界大學生運動會(大運會)，因疫情影響，先是延至今個月26日舉行，上周五再宣布延期至明年7月底舉行。當地錦江區牛王廟地鐵站附近面向市中心主幹道「一環路」的一排店舖，則因大運會而獲「超特別安排」。

店主指生意大受拼音招牌影響

內地傳媒追訪拍片的麵店老闆朱女士，發現街道辦去年6月僅要求他們一排7家店舖換招牌，「剛開始和我們說的是，要把我們門頭的中文字縮小，加一排英文」，結果變成大字拼音、超小字中文，其麵店「貮兩豌雜麵」變成「Er Liang Wan Za Mian」後，許多路過的人不仔細看，只會以為這是服裝店或者蛋糕店，生意少了最少三分一，到短片引起關注後，連在樓上返工的網民也特意私信稱完全不知道這是麵店，「你說影響大不大？」朱女士又指出，曾在剛被換掉招牌時及上個月撥打市長公開熱線反映問題，均未獲具體回應。

網民：北京奧運都沒這種操作

內地網民紛紛批評，「北京奧運會的時候，也沒見過這種操作。真的是給成都臊皮」、「是覺得漢字在成都大運會上見不得人嗎？」、「文化自信一點都沒有，崇洋媚外」。有網民就表示，「牛王廟地鐵口，每次從這裡過，我都以為英語，國際化了，沒想到全是拼音」、「崇洋媚外也是放翻譯過的英文上去啊，搞個拼音就很離譜，全是大寫中國人看著費勁，外國人更看不懂了」。還有網民揶揄，「迷之操作」、「告公司雙贏，耶」。

涉事7店舖獲連夜換回中文招牌

經過輿論熱議，涉事錦江區牛市口街道辦事處已連夜將該7家店舖招牌換回臨時中文招牌，下一步會換上發光中文字招牌。錦江區相關部門則表示，正調查事發原因。