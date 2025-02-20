成都蛋糕店表揚2員工連續工作29小時　網民嬲爆「應感到羞愧」(有片)

近日內地連鎖蛋糕店「好利來」四川成都一間門店通報表揚2名員工，連續工作29小時，給予每人獎勵1,000元人民幣(下同)，以資鼓勵，但引起大批網民關注熱議，質疑要員工加班是否值得表揚，有人認為該公司應該為此感到羞愧，亦有人批評8小時工作制形同虛設，更有人呼籲抵制。

綜合《中國新聞周刊》等內地媒體報道，成都一間「好利來」門店通報指，兩名做蛋糕的裱花員工「主動留店通宵制作準備情人節產品和相關工作，連續奮鬥了29個小時，展現出積極主動的責任感和拼搏精神尤其突出，經市場領導小組研究決定，給予每人獎勵1000元，以資鼓勵。」並要求統計當天工作超過20小時的人員名單。該門店店長回應記者查詢指，對於被表揚員工加班情況並不了解，他又說：「我們店正常情況下不會加班的，都是正常上下班時間，分早、中、晚班，工作8至10個小時」，並指通常沒有節假日加班的情況。