成都蛋糕店表揚2員工連續工作29小時　網民嬲爆「應感到羞愧」(有片)

近日內地連鎖蛋糕店「好利來」四川成都一間門店通報表揚2名員工，連續工作29小時，給予每人獎勵1,000元人民幣(下同)，以資鼓勵，但引起大批網民關注熱議，質疑要員工加班是否值得表揚，有人認為該公司應該為此感到羞愧，亦有人批評8小時工作制形同虛設，更有人呼籲抵制。
綜合《中國新聞周刊》等內地媒體報道，成都一間「好利來」門店通報指，兩名做蛋糕的裱花員工「主動留店通宵制作準備情人節產品和相關工作，連續奮鬥了29個小時，展現出積極主動的責任感和拼搏精神尤其突出，經市場領導小組研究決定，給予每人獎勵1000元，以資鼓勵。」並要求統計當天工作超過20小時的人員名單。該門店店長回應記者查詢指，對於被表揚員工加班情況並不了解，他又說：「我們店正常情況下不會加班的，都是正常上下班時間，分早、中、晚班，工作8至10個小時」，並指通常沒有節假日加班的情況。
網民：無法無天 還沾沾自喜
報道曝光後引起大批網民熱議，很多人都質疑：「一天才24小時，你讓他們工作超20小時」、「好意思嗎？」、「連續工作29個小時？！這個是值得讚揚的事嗎？」、「讓員工連續工作29小時，它應該為此感到羞愧」、「無法無天，還沾沾自喜」、「8小時工作制形同虛設(哭)」，亦有人諷刺：「這個獎勵也許就成了喪葬費了」、「這是甚麽樣的價值觀啊？越鼓勵大家只會卷(惡性競爭)起來」。有網民表明：「不會在(再)吃好利來了」、「更加堅定了我不買好利來的決心」，更有網民揚言抵制。
成都高新區勞動監察大隊工作人員表示，根據《勞動法》相關規定，每月加班時長不得超過36小時，目前尚未收到相關投訴，會進一步關注此事，若有投訴將進行調查。