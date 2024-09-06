成都車展女模跳「辣車舞」捱批　網民驚嘆回到清朝

近日，2024成都國際車展上奇瑞iCAR展位車模表演引發爭議，網傳影片顯示，一名車模爬到車頂上做出挑逗動作，現場不少觀眾紛紛狂按快門。涉事品牌官方客服與車展方對此作出回應。

能聽到兒童講話的聲音

據公開資料，成都國際汽車展（CDMS）為內地最重要的汽車年度盛事之一，被視為西部汽車市場「風向標」。今年成都國際汽車展於8月30日至9月8日舉辦，參展商多達300家，觀眾人數超過60萬人，除8月30日媒體日不進行線上售票並謝絕兒童入場參觀，其他日期未對入場者作限制。

網傳影片顯示，知名汽車品牌奇瑞iCAR展位的一名車模坐在展車車頂上搔首弄姿，引發眾人圍觀拍照，現場能聽到兒童講話的聲音。該女子的行為引發爭議，有網友認為一些動作十分不雅，質疑該行銷方式是在「打擦邊球」。