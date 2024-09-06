成都車展女模跳「辣車舞」捱批　網民驚嘆回到清朝

近日，2024成都國際車展上奇瑞iCAR展位車模表演引發爭議，網傳影片顯示，一名車模爬到車頂上做出挑逗動作，現場不少觀眾紛紛狂按快門。涉事品牌官方客服與車展方對此作出回應。
能聽到兒童講話的聲音
據公開資料，成都國際汽車展（CDMS）為內地最重要的汽車年度盛事之一，被視為西部汽車市場「風向標」。今年成都國際汽車展於8月30日至9月8日舉辦，參展商多達300家，觀眾人數超過60萬人，除8月30日媒體日不進行線上售票並謝絕兒童入場參觀，其他日期未對入場者作限制。
網傳影片顯示，知名汽車品牌奇瑞iCAR展位的一名車模坐在展車車頂上搔首弄姿，引發眾人圍觀拍照，現場能聽到兒童講話的聲音。該女子的行為引發爭議，有網友認為一些動作十分不雅，質疑該行銷方式是在「打擦邊球」。
「現在汽車業有這麼捲的嗎？」
據《杭州日報》等多家內媒報道，4日，涉事的奇瑞汽車官方客服回應表示已記錄該問題，會去核實。成都車展的工作人員回應稱，沒有接到通知，不太清楚這個問題。
相關新聞登上微博熱搜後，內地網友紛紛吐槽，認為車模的性感表現很常見：「這穿着也不暴露啊，哪來的大尺度。」「這跟韓國女團比只能算正常啊。」「夢回大清了？」「我勸你們別多管閒事。」「換幾個猛男在這裏，我也帶我老公去看車，哈哈哈哈！」還有網友認為，車展應當關注車本身，廠商也沒必要靠車模吸引眼球：「車模的存在本身就是一種擦邊。」「現在汽車業有這麼捲的嗎？」
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