成都雪村造假番梘泡扮降雪 棉花鋪屋頂 景區道歉

太扯！四川成都一處景區遊客踢爆，園區內「雪村」實景和網上宣傳照差很大。涉事雪村用棉花替代雪花、番梘泡模擬「降雪」有造假之嫌，對此景區道歉表示因天氣太暖無法營造「雪」的氛圍，已緊急關閉。

「成都雪村」，位於四川省成都市邛崍市大同鎮金山村，是南寶山旅遊區中的打卡景點。據《封面新聞》報道，不少遊客被景區宣傳照吸引，照片中有森林、大雪、小木屋，稱「不是東北去不起，而是成都雪村更有性價比」，吸引不少遊客。結果現場發現「雪村變成棉花村」，不只雪是用人造棉花做，樹上的雪也是假雪花，甚至所謂的浪漫降雪竟是「番梘泡」，有人忍不住直呼「有一種被污辱的感覺」。