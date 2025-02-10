成都雪村造假番梘泡扮降雪 棉花鋪屋頂 景區道歉

太扯！四川成都一處景區遊客踢爆，園區內「雪村」實景和網上宣傳照差很大。涉事雪村用棉花替代雪花、番梘泡模擬「降雪」有造假之嫌，對此景區道歉表示因天氣太暖無法營造「雪」的氛圍，已緊急關閉。
「成都雪村」，位於四川省成都市邛崍市大同鎮金山村，是南寶山旅遊區中的打卡景點。據《封面新聞》報道，不少遊客被景區宣傳照吸引，照片中有森林、大雪、小木屋，稱「不是東北去不起，而是成都雪村更有性價比」，吸引不少遊客。結果現場發現「雪村變成棉花村」，不只雪是用人造棉花做，樹上的雪也是假雪花，甚至所謂的浪漫降雪竟是「番梘泡」，有人忍不住直呼「有一種被污辱的感覺」。
雪村︰天氣沒有下雪不給力
《現代快報》記者在2月8日聯絡涉事雪村景區，一名工作人員坦承，成都雪村中的「雪」確實是棉花所做，「按照往年慣例，我們這裡冬天是有雪的，所以才提前打造了這樣的打卡點。結果今年天氣不給力，沒有下雪」。
南寶山旅遊區同日通過官方微信向遊客公開致歉，稱雪村項目是基於天氣預報春節降溫會下雪，在旅遊區內打造的一個網紅打卡點，屬於旅遊區內的一個景點，不另外收費。但是2025年春節，天氣暖和，雪村無法呈現，為了營造出「雪」的氛圍，旅遊區在網上採購了雪棉，並於大年初一開放，但事與願違，沒有達到預期的效果，給前來觀光的遊客留下很不好的印象。
可在遊客中心退票
道歉啟事中表示，雪村景區在得到廣大網友回饋後，於初二開始清理所有「雪棉」，讓旅遊區回歸本色，由於雪村項目無法呈現，而造成遊客的旅遊計畫變化，南寶山旅遊區深表歉意，如需退票可在遊客中心售票處或通過原購票管道辦理退票。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章