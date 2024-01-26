成都3歲人氣熊貓突然「變性」　官宣「弟弟變妹妹」嚇親網民

四川一對三歲多的雙胞胎熊貓「和花」及「和葉」是知名的姊弟檔，沒想到官方最近解釋，原來「和葉」不是弟弟，而是妹妹。一夕變性的消息，讓許多粉絲驚呆了。
成都大熊貓繁育研究基地，24日公布最新影片，指出基地內一對人氣雙胞胎熊貓「和花」及「和葉」其實不是姊弟檔，而是相親相愛的姊妹花。一直被網友暱稱為「吃瓜弟」的「和葉」，事實上是女兒身。
性別特徵偏向弟弟
消息一出網友震驚，紛紛表示「現在喊和葉『妹妹』，還是有種看兒子穿女裝的反差感」、「原來我們的葉子是妥妥的女俠啊」、「可是和葉那假小子太淘氣了」、「所以花花確定是姊姊吧？」。
負責照料牠們的譚爺爺表示，和葉剛出生的時候，牠的性別特徵偏向弟弟。飼養了幾個月後，包括牠排尿高、性格活潑、大高個兒等特徵，就鑑定牠是個弟弟，並且飼養員們也沒再懷疑過牠的性別。
但直到「和葉」三歲多，基地才發現牠沒有明顯的男性特徵，於是採集生物樣本，並邀請專家分析，最終確認「和葉」是妹妹。
爸爸「美蘭」也曾被當作女生
為甚麽熊貓的性別難以分辨？有一說指出，熊貓寶寶是早產兒，在媽媽產下牠的時候，發育還不完全，比如耳朵和眼睛，在剛生下來的時候只有幾個小突出部。其生殖器也沒有發育完全，尤其是雄性熊貓，要3至4歲，睪丸才能沉到陰囊中，而且就算這樣，其生殖器官也不明顯。
所以熊貓誤認性別其實不罕見，像是「和花和葉」的爸爸「美蘭」，也曾被當作女生，並多次與雄性熊貓相親，到約四歲才「驗明正身」。
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