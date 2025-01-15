戒指藏蛋糕驚喜求婚　竟被女友一口咬斷(有片)

為求女友驚喜，部分男性在向女友求婚時，都會將戒指藏在食物裡，即使烏龍事件屢見不少，仍是有男性依樣葫蘆。內地四川一名男子偷偷將求婚戒指放在蛋糕裡，詎料女友竟把金戒指直接咬斷，意料之外的發展讓情侶二人哭笑不得。

綜合《海報新聞》等內地媒體報道，四川一名女網民在小紅書上載這段烏龍影片，表示日前她一回到家，因為太餓，迫不及待開吃男友準備的芋泥肉鬆蛋糕，詎料才吃沒幾口，竟咬到異物，當下她立刻將東西吐出，準備拍照想向店家投訴，一旁男友見狀，隨即將異物接過手研究，接著緩緩吐出：「寶貝，這好像是我要給你求婚的戒指」、「本來(戒指)是好的，你咬斷了……」女子隨即反擊：「你放到(蛋糕)裡面，你想害死我？還說是我咬斷的？」手足無措的他，當下傻問對方「現在怎麼辦？還跪不跪？」被男友呆頭呆腦提問，女子示意對方繼續下跪求婚，2人才在一場混亂中約定終身。