戶外網紅濤哥攀岩墮崖亡 生前最後影片豪言︰征服未知才是人生的意義

一名「70後」戶外網紅「濤哥」傳出11月16日在山東青島的嶗山失足墮崖身亡，遺體隨後被工業無人機運下山。事發前2天，該網紅還在社群平台更新影片，他和一群人徒手攀爬一塊立於山巔的巨石，下方就是懸崖。 根據《極目新聞》與《快科技》，有網友發布影片顯示，一架無人機吊著擔架從山間升起，擔架上抬著遺體。知情人士證實，墮崖身亡者確實為「濤哥」。影片還顯示，該網紅的管理員在粉絲群組發布通知稱，群主因意外不幸離世，請大家自行退群。

當地救援隊一名工作人員透露，16日確實有驢友（「旅友」諧音，指以徒步、登山等方式進行自助旅行的戶外愛好者）墮崖死亡。該工作人員補充說，「一般情況下，人沒有生命體徵了，我們才會用無人機運輸」。 傳80度陡坡失足 據報道，事發當天，「濤哥」在嶗山一處80度陡坡的未開發區域攀岩，不慎失足墮崖，被發現時已無生命跡象。

死者的社群帳號簡介顯示，其組織的登山群體成員達到2000多人，每周都會舉辦戶外活動。從發布的內容來看，「濤哥」生前熱衷挑戰險峻山路，拍攝地多在陡坡、懸崖、巨石上，且幾乎沒有任何防護措施。