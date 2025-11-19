戶外網紅濤哥攀岩墮崖亡　生前最後影片豪言︰征服未知才是人生的意義

一名「70後」戶外網紅「濤哥」傳出11月16日在山東青島的嶗山失足墮崖身亡，遺體隨後被工業無人機運下山。事發前2天，該網紅還在社群平台更新影片，他和一群人徒手攀爬一塊立於山巔的巨石，下方就是懸崖。
根據《極目新聞》與《快科技》，有網友發布影片顯示，一架無人機吊著擔架從山間升起，擔架上抬著遺體。知情人士證實，墮崖身亡者確實為「濤哥」。影片還顯示，該網紅的管理員在粉絲群組發布通知稱，群主因意外不幸離世，請大家自行退群。
當地救援隊一名工作人員透露，16日確實有驢友（「旅友」諧音，指以徒步、登山等方式進行自助旅行的戶外愛好者）墮崖死亡。該工作人員補充說，「一般情況下，人沒有生命體徵了，我們才會用無人機運輸」。
傳80度陡坡失足
據報道，事發當天，「濤哥」在嶗山一處80度陡坡的未開發區域攀岩，不慎失足墮崖，被發現時已無生命跡象。
死者的社群帳號簡介顯示，其組織的登山群體成員達到2000多人，每周都會舉辦戶外活動。從發布的內容來看，「濤哥」生前熱衷挑戰險峻山路，拍攝地多在陡坡、懸崖、巨石上，且幾乎沒有任何防護措施。
生前愛攀爬 幾乎沒有任何防護措施
對此，有傳媒致電嶗山風景區管委會和當地派出所，但對方均稱不了解具體情況。當地消防站工作人員表示，當日確實有出動救援，但抵達時民間救援隊已處置完畢。
濤哥在生前最後上載的影片，戴上黑色棒球帽對鏡頭邊舉起礦泉水，邊說︰「征服未知，才是人生的意義。」傳媒查閱「濤哥」的社群帳號發現，「濤哥」擁有4670個粉絲的抖音帳號已在17日下午改名為數字，其先前發布的影片全部被隱藏。
