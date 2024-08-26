手提行李超2厘米加收700元　內地婦失控怒吼：你很窮嗎？(有片)

內地一名婦人日前於上海浦東機場搭乘春秋航空航班，因手提行李超過2厘米，被地勤人員加收700元人民幣(下同)，令她情緒失控，堵在登機口與地勤人員發生口角爭執，甚至還怒吼地勤：「你們春秋航空窮到這個程度了嗎？」

綜合《星視頻》等內地媒體報道，事發於21日，網傳上海浦東機場一名女乘客堅持要帶行李箱登機，但被工作人員追到登機口阻攔，要求她支付超規行李費，或者將隨身物品取出後，托運行李箱。網上影片顯示，女子被攔下後對著地勤人員大聲咆嘯：「大家都不要走吧！這不是錢的問題，是你們對這件事情的態度有問題，你們春秋航空窮到這個程度了嗎？2公分！就多出這麽一點點！一定要跟我們收這700塊錢，你有必要嗎？」她續說：「我買你們的機票是最便宜的嗎？一定要我托運是不是？我就問你，這裡面是我的衣服，在飛機上冷了要穿的，還有我的電腦在里面，你們讓托運嗎？」不過，地勤人員態度堅決：「我現在跟你說，整個航班的人，只要手提行李超過規定大小，都有被攔下來，我能放行你嗎？你說啊！我是按照公司規定把你攔下來的。」