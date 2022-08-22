手機拿出一刻「砰」一聲爆炸 安徽男倒地昏迷 褲袋有燒灼痕跡 (有片)

安徽合肥昨日發生「爆炸案」，內地傳媒引述目擊者稱，昨日等過馬路期間突然聽到爆炸聲，就見一名駕駛三輪車的男子倒地不起，手邊地面有一部炸毀冒煙的手機，其褲袋有火灼痕跡。警方和救護車接報到場，將男子送院，並將冒煙手機帶走。

目擊者表示，當時距離事主約2米距離，「他把手機掏出來的那一刻，手機就炸掉了，砰的一聲他就直接倒下去了……也不知道是嚇(暈)的還是被炸(暈)的，沒有明顯的炸傷，他應該是大腿被灼傷了一點點，估計在(褲袋)裡面有發燙，然後他才拿出來，後來看他口袋有一點點燒的痕跡」。至於事主所駕駛的三輪車，進入「無人駕駛」狀態撞倒前面單車之後停下。

網民：可能大腿一直誤觸螢幕加高溫致手機爆炸

從網傳現場片段可見，手機下半截的電池位炸毀冒煙，上半截仍然完好。有網民估計，「螢幕貼著大腿，褲袋太薄導致誤觸後一直亮屏，加上室外溫度太高了，於是手機發熱嚴重燙到大腿，他就拿出來，只是沒想到手機突然就炸了」。不少網民就根據網傳片段分析出事手機型號，懷疑這款背面有3個鏡頭、1個補光燈及指紋解鎖位的手機，屬知名國產手機品牌。

消防呼籲使用合格手機電池

還有網民認為，「得先確認一下他有沒有自己找人更換過電池吧，我發現之前手機換電池，自己找那種修手機的店換的，回來電池就是炸了」。「江蘇消防」微博亦引述事件呼籲，「手機電池易爆。因此，一定要使用品質合格的電池，一旦手機發燙最好不要玩手機，也不要一邊充電一邊玩手機」。