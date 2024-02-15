打卡熱點吊橋突側翻「多人倒掛半空」　官方：遊客自己晃動所致

中國春節出遊意外頻傳，河南洛陽一景區內網紅吊橋日前突然側翻，多人當場被「倒掛」半空中，相關影片在網路瘋傳，當地文旅局證實此事，稱是遊客自己晃動太大導致，身上皆有安全繩，沒有人員受傷。

多人倒掛半空等待救援 網傳影片中，鋼索吊橋上數名遊客以「頭下腳上」方式，懸掛在數十米半空中，另有一人則是整個身子垂吊橋下，只見他雙手緊握安全繩，一動也不敢動，等待救援，遠遠望去猶如一群麻雀站在電纜線上。 據《上游新聞》報導，這段影片拍攝於洛陽市新安縣龍潭大峽谷景區，事發時間為2月13日，當地新安縣文旅局工作人員向記者表示，「專案已經暫停了，當天我們就讓它停了接受調查」。

官方：遊客自己晃動太大 對於調查結果，該工作人員進一步稱不存在安全問題，「就是遊客自己晃動，橋是有雙保險的，有安全繩，也有安全鎖。只是他（涉事遊客）自己晃動的勁比較大，自己腳踩空，就這樣了」。 工作人員強調該項目有兩名工作人員安全值守，當時也提示和警示過，第一時間把踩空的當事人安全歸位了，順利體驗完了這個項目，遊客沒有受傷，「下來了遊客說是自己在玩」。