打卡熱點｜百年古迹兼港片港劇取景地　舊油麻地警署也曾陷拆卸危機？

每逢假期，香港不少懷舊建築物都會吸引中外遊客到訪打卡，舊油麻地警署便是其中之一。
作為不少港產片和劇集的取景地，舊油麻地警署被視為充滿港味的特色建築。雖然遊客只在拉上鐵閘的門口打卡，但能夠跟滿載集體回憶的百年古迹遇上，還是一個不錯的體驗吧。
文章出處：「當代中國」網站
追蹤第一代舊油麻地警署 為何上海街曾叫差館街？
舊油麻地警署早於1922年建成，很多人以為這幢百年建築物是第一代的油麻地警署，但答案卻不是。它只是第二代。
第一代油麻地警署在1873年設立，位於上海街及眾坊界交界，即現在的梁顯利油麻地社區中心所在地；也因為這間警署，令當時其所在的街道被稱為差館街。直至後來，港英政府才將街道改名為上海街。
隨着社會發展，第一代油麻地警署已經不足以應付需求，於是在1922年決定遷往廣東道及眾坊街交界，即現址的舊油麻地警署。
舊油麻地警署左右翼V形結構 設計華麗充滿殖民地建築特色
第二代油麻地警署樓高三層，屬於新古典主義的愛德華時期建築風格，設計華麗。警署的左右翼呈現獨特的V形結構，內設有拱形天花板、圓柱門廊、木製地板、雲石壁爐等，充滿昔日的殖民地建築特色。戰後，警署因應實際需要，在隔鄰加建了新翼及宿舍。
作為少數戰前警署建築之一的舊油麻地警署，1988年獲評為三級歷史建築。原本它無風無浪地安坐在廣東道上，但想不到在1998年面對清拆危機。為甚麼？
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舊油麻地警署曾面臨清拆 2016年變身報案中心
當時政府有意拆卸舊油麻地警署，以配合興建中九龍幹線工程，引來社會的保育爭議之聲。事實上，自香港回歸後，社會逐漸重視保育歷史建築物，而三級歷史建築的舊油麻地警署的保存保育問題，社會回響聲音甚大。
最終，政府修改原有計劃，決定原址保留了舊油麻地警署舊翼和大部份新翼。2009年，舊油麻地警署被評為二級歷史建築。
2016年，政府在友翔道建成了第三代油麻地警署投入服務，舊油麻地警署終於功成身退，遂變身為「油麻地報案中心」。
舊油麻地警署與港片港劇結緣 打卡人潮不絕成為旅遊熱點
眾所周知，舊油麻地警署曾經是很多港產片及電視劇的拍攝場景，例如《無間道》、《黑社會》、《半支煙》、《奪命金》等電影，以及《陀槍師姐》、《學警出更》、《使徒行者》等電視劇，彷彿是「御用」警署之一。
正因為舊油麻地警署的曝光率高，加上獨特的建築風格，很多內地遊客都認為它很有香港特色，是充滿「港味」的建築物，所以他們紛紛湧到警署門前拍照打卡，形成人潮絡繹不絕；舊油麻地警署也成為了人氣高企的旅遊打卡熱點。
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