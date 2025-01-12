打卡熱點｜百年古迹兼港片港劇取景地　舊油麻地警署也曾陷拆卸危機？

追蹤第一代舊油麻地警署 為何上海街曾叫差館街？

舊油麻地警署早於1922年建成，很多人以為這幢百年建築物是第一代的油麻地警署，但答案卻不是。它只是第二代。 第一代油麻地警署在1873年設立，位於上海街及眾坊界交界，即現在的梁顯利油麻地社區中心所在地；也因為這間警署，令當時其所在的街道被稱為差館街。直至後來，港英政府才將街道改名為上海街。 隨着社會發展，第一代油麻地警署已經不足以應付需求，於是在1922年決定遷往廣東道及眾坊街交界，即現址的舊油麻地警署。

舊油麻地警署左右翼V形結構 設計華麗充滿殖民地建築特色

舊油麻地警署曾面臨清拆 2016年變身報案中心

舊油麻地警署與港片港劇結緣 打卡人潮不絕成為旅遊熱點