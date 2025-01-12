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2025-01-12 10:00:00

打卡熱點｜百年古迹兼港片港劇取景地　舊油麻地警署也曾陷拆卸危機？

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打卡熱點｜百年古迹兼港片港劇取景地　舊油麻地警署也曾陷拆卸危機？

打卡熱點｜百年古迹兼港片港劇取景地　舊油麻地警署也曾陷拆卸危機？

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每逢假期，香港不少懷舊建築物都會吸引中外遊客到訪打卡，舊油麻地警署便是其中之一。

作為不少港產片和劇集的取景地，舊油麻地警署被視為充滿港味的特色建築。雖然遊客只在拉上鐵閘的門口打卡，但能夠跟滿載集體回憶的百年古迹遇上，還是一個不錯的體驗吧。

文章出處：「當代中國」網站

追蹤第一代舊油麻地警署 為何上海街曾叫差館街？

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圖為約1910年位於上海街（舊稱差館街）旁的第一代油麻地警署。警署建成於1873年，後來隨着油麻地的發展，第二代油麻地警署於1922年遷至廣東道及眾坊街交界，即現在的舊油麻地警署。（圖片來源：香港記憶/高添強藏品）

圖為約1910年位於上海街（舊稱差館街）旁的第一代油麻地警署。警署建成於1873年，後來隨着油麻地的發展，第二代油麻地警署於1922年遷至廣東道及眾坊街交界，即現在的舊油麻地警署。（圖片來源：香港記憶/高添強藏品）

舊油麻地警署早於1922年建成，很多人以為這幢百年建築物是第一代的油麻地警署，但答案卻不是。它只是第二代。

第一代油麻地警署在1873年設立，位於上海街及眾坊界交界，即現在的梁顯利油麻地社區中心所在地；也因為這間警署，令當時其所在的街道被稱為差館街。直至後來，港英政府才將街道改名為上海街。

隨着社會發展，第一代油麻地警署已經不足以應付需求，於是在1922年決定遷往廣東道及眾坊街交界，即現址的舊油麻地警署。

舊油麻地警署左右翼V形結構 設計華麗充滿殖民地建築特色

逾百年歷史的舊油麻地警署，是香港現存少數戰前警署之一。（圖片來源：Getty） 舊油麻地警署的門廊（網上圖片） 舊油麻地警署的圓拱形門（圖片來源：香港警方） 舊油麻地警署的木製扶手及大理石樓梯。（圖片來源：香港警方）

第二代油麻地警署樓高三層，屬於新古典主義的愛德華時期建築風格，設計華麗。警署的左右翼呈現獨特的V形結構，內設有拱形天花板、圓柱門廊、木製地板、雲石壁爐等，充滿昔日的殖民地建築特色。戰後，警署因應實際需要，在隔鄰加建了新翼及宿舍。

作為少數戰前警署建築之一的舊油麻地警署，1988年獲評為三級歷史建築。原本它無風無浪地安坐在廣東道上，但想不到在1998年面對清拆危機。為甚麼？

延伸閱讀：碩果僅存數字差館 七號差館曾有靈異事件？

舊油麻地警署曾面臨清拆 2016年變身報案中心

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舊油麻地警署在2009年被評為二級歷史建築。（圖片來源：旅發局） 2016年，第三代油麻地警署於友翔道投入服務。（圖片來源：警聲） 第三代油麻地警署啟用後，第二代的舊油麻地警署改為「油麻地報案中心」。（圖片來源：Getty） 舊油麻地警署於2023年12月至2024年5月逢周六，曾變身「警察禮品廊快閃店」。（圖片來源：政府新聞處）

當時政府有意拆卸舊油麻地警署，以配合興建中九龍幹線工程，引來社會的保育爭議之聲。事實上，自香港回歸後，社會逐漸重視保育歷史建築物，而三級歷史建築的舊油麻地警署的保存保育問題，社會回響聲音甚大。

最終，政府修改原有計劃，決定原址保留了舊油麻地警署舊翼和大部份新翼。2009年，舊油麻地警署被評為二級歷史建築。

2016年，政府在友翔道建成了第三代油麻地警署投入服務，舊油麻地警署終於功成身退，遂變身為「油麻地報案中心」。

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舊油麻地警署與港片港劇結緣 打卡人潮不絕成為旅遊熱點

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舊油麻地警署曾是很多港產片及電視劇的拍攝場景，因此吸引不少內地遊客來港打卡。（圖片來源：小紅書@阿爾梅達的長髮） 電影《黑社會》中，梁家輝（左）和任達華（右）在舊油麻地警署門口針鋒相對的一幕。（網上圖片） 電影《奪命金》中，劉青雲飾演三腳豹（右）為兄弟籌保釋金時，陪着張兆輝（左）飾演的拜山華走出舊油麻地警署。（網上圖片） 電影《半支煙》中，謝霆鋒（左）和曾志偉（右）在舊油麻地警署前演出的一幕。（網上圖片） 舊油麻地警署曾經是不少電影的取景地，因而吸引中外影人的目光。圖為2011年11月，影星李洛李維斯（Keanu Reeves）來港為其執導處女作《太極俠》選角時，曾到訪舊油麻地警署。（網上圖片）

眾所周知，舊油麻地警署曾經是很多港產片及電視劇的拍攝場景，例如《無間道》、《黑社會》、《半支煙》、《奪命金》等電影，以及《陀槍師姐》、《學警出更》、《使徒行者》等電視劇，彷彿是「御用」警署之一。

正因為舊油麻地警署的曝光率高，加上獨特的建築風格，很多內地遊客都認為它很有香港特色，是充滿「港味」的建築物，所以他們紛紛湧到警署門前拍照打卡，形成人潮絡繹不絕；舊油麻地警署也成為了人氣高企的旅遊打卡熱點。

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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