打擊電騙｜湖北恩施禁民眾前往柬埔寨等八國？警方：措辭有誤

台灣警方早前曾在機場舉牌，希望在最後關頭挽救墮入打工陷阱的民眾。(互聯網)

柬埔寨、緬甸等東南亞地區近期成為「打工陷阱」、「網絡詐騙」代名詞，湖北恩施市公安局周二甚至發出「非必要不得前往柬埔寨等八國」的緊急通告，強調要「更加有效防範、精準打擊電信網絡詐騙、跨境賭博犯罪，堅決遏制恩施市籍人員非法出境從事電信網絡詐騙及其他犯罪活動」。

公務就學方可經報備後前往柬埔寨等8國

通告指出，恩施籍民眾非緊急、非必要不得前往柬埔寨、緬甸、老撾、阿聯酋、菲律賓、泰國、馬來西亞及土耳其，若因公務、就學需要前往，應最少提前3天向戶籍所在社區及派出所報備，並提供相關證明文件。

通告又呼籲，被公安部通報滯留上述8國的重點高危人員，立即與戶籍地政府或派出所聯絡，回國投案自首，並強調將嚴懲組織、運送、參與偷越國(邊)境者，同時呼籲民眾踴躍舉報欲前往上述國家進行非法活動人士，當局會視情況對相關線索作出獎勵。

網民熱議「解決不了問題就限制普通公民」

相關通告隨即引起網民熱議，質疑「解決不了問題就限制所有普通合法公民？誰給你們的權力？」、「恩施本地人知道本意是管詐騙，但這個公告就是寫得……很沒有水平」。還有網民指出，不止恩施，湖南永州冷水灘區、江西瑞金、湖北荊州監利縣等地也有同類通告。

恩施市公安局反電信網絡詐騙中心工作人員周三回應稱，上述通告措辭有誤，引發關注後已經刪除，強調當地守法民眾要前往上述8國工作、旅遊、就學、洽商等，正常前往出入境服務大廳辦理出入境手續即可，「去的時候報備一下，相當於給家裡說一聲要出遠門，也是為了出行安全」。

