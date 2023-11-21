打機猝死！河南大學生連續5天熬夜直播疑過勞死 直播公司否認有責任 僅付5000人民幣

中國河南一名大學三年級男學生，和直播公司簽訂了合作協議，卻疑似因為過勞，在連續熬夜直播了5天後，於租屋處猝死。根據當地傳媒報導，身亡的男大生是就讀於河南平頂山職業技術學院的大三學生，他在實習期間，與直播公司簽訂了合作協議，專門做遊戲類型的直播。
男大生的父親指出，兒子從10月14日到11月5日開始在白天時段直播，直至11月5日到10日改為晚間直播， 根據男大生的室友和同事回憶，一場直播約落在9到10小時間，具體時長不固定。
直至11月10日，男大生約在清晨6點結束直播，當天下午5點30分，他就被發現在租屋處猝死。男大生的父親控訴，兒子當初簽訂的是合作協議，但現在兒子猝死，直播公司卻推託稱其非在職人員，根據派出所和醫院說明，猝死屬於非正常死亡。
該直播公司負責人則回應，公司與男大生不存在僱傭關係，也不是實習關係。公司指該名大學生是在租屋處猝死，同時還有其他兼職。根據室友描述，當天他直播後一直到中午才進房睡覺，因此直播公司認為責任不在己方。出於人道主義，公司已經給予5000元人民幣（約5,429港元）的撫慰金，但不能將男大生的死，歸類為公司的責任。目前男大生的家屬和直播公司無法取得共識，雙方仍在進行協商中。
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