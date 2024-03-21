打羽毛球踩到流浪貓仆到十級傷殘　男子告上庭獲賠35萬全網呻不公

責任誰承擔？中國上海一名吳姓男子去年在羽毛球館打球時，因為不慎踩到流浪貓導致摔倒，構成十級傷殘，氣得對館方和餵食流浪貓的人提告。經過法院審理，判決結果也曝光了。
吳男2023年4月20日和同事到上海一家羽毛球館打球，在殺球落地時，右腳踩到貓咪而摔倒受傷，送醫診斷為右雙踝骨折和右腓骨幹骨折，構成十級傷殘。為此，他向羽毛球館所屬公司和餵養流浪貓的肖某提告，求償35萬人民幣。
對此，肖某辯稱雖然有餵貓咪，但貓咪不是他所飼養。同事則表示，肖某會固定餵食流浪貓，還會帶去洗澡看病。法院認為，流浪貓和他構成飼養關係，應該承擔責任，而羽毛球館所屬公司，對經營的場地也有保障安全的義務，也得相對地承擔責任。另外，肖某第2次庭審時，經法院合法傳喚無正當理由拒不到庭，代表放棄相應的訴訟權利，產生的法律後果由其自行承擔。
最後，法院一審判肖某應賠償醫療費、護理費、殘疾賠償金、精神撫慰金等，總共24萬人民幣（約106萬元新台幣），球館所屬公司承擔補充賠償責任，之後可以向肖某追償。
消息曝光後，許多網友直喊判決不公，認為以後沒有人敢再餵流浪貓狗，不過據《極目新聞》報導，肖某是球館教練，因為他將貓糧放在球館的外廁所門口，造成貓可能進入球館，餵食行為和地點是導致貓出現在球館的主要原因，才會引發意外發生。
因此，肖某聲稱「投餵者不能對貓管控支配」的理由並不成立，自己作為飼養者，就應該對貓和來運動的消費者負責。假如球館在肖某飼養流浪貓時，進行勸阻或加強防護，同樣不會發生事故，所以雙方都得負擔責任。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章