打麻將都可以考級！18個級別最高「職業九段」

「打麻雀」真係一種運動嚟！各位「雀友」仲可以報考升級，一朝成為有證書認證嘅「雀神」！國際麻將聯盟近日聯同中國棋院杭州分院，在浙江杭州成立「麻將運動技術等級評定中心」及「麻將運動競賽訓練中心」，同時發布《麻將運動技術技能等級評定管理辦法》等文件，啟動「麻將分級試」。

答對理論題即榮升「麻將運動員」

麻將運動級別從「業餘一級」去到「職業九段」，共有18級，即業餘及職業各9級。麻將愛好者只要在微信《智力運動考級》登記，從10條理論題中答對7題，就會成為「麻將運動員」，開始考「業餘一級」。考業餘一級仍然是答理論題，但從考業餘二級開始就是考「實踐題」，排名在指定範圍內方能升級。