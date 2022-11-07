打麻將都可以考級！18個級別最高「職業九段」

「打麻雀」真係一種運動嚟！各位「雀友」仲可以報考升級，一朝成為有證書認證嘅「雀神」！國際麻將聯盟近日聯同中國棋院杭州分院，在浙江杭州成立「麻將運動技術等級評定中心」及「麻將運動競賽訓練中心」，同時發布《麻將運動技術技能等級評定管理辦法》等文件，啟動「麻將分級試」。
答對理論題即榮升「麻將運動員」
麻將運動級別從「業餘一級」去到「職業九段」，共有18級，即業餘及職業各9級。麻將愛好者只要在微信《智力運動考級》登記，從10條理論題中答對7題，就會成為「麻將運動員」，開始考「業餘一級」。考業餘一級仍然是答理論題，但從考業餘二級開始就是考「實踐題」，排名在指定範圍內方能升級。
業餘級別可網上或實體考級
業餘考級賽可在網上或實體進行，但職業段位賽必須為實體賽。相關局數、時長和參加人數都有規定，電子證書和實體證書都要收取一定證書費，從人民幣2元至80元不等。
目前微信《智力運動考級》已開放「四川麻將」、「國際麻將」、「立直麻將」及「杭州麻將」的考級。不同比賽形式的麻將，分級證書不通用。
主辦方：在全球加快推廣麻將「國粹」
中國棋院杭州分院智力運動管理處處長劉驍表示，將與國際麻將聯盟深入合作，共同推動制定國際麻將技術等級標準、打造麻將賽事體系，並在全球加快推廣競技麻將這一「國粹」，力爭將杭州打造成世界的麻將智力運動培訓、交流、競賽中心。