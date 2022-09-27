扮減價賣核酸檢測團購券 北京檢測機構被罰款18.5萬

北京一個檢測機構早前透過美團外賣App售賣核酸檢測團購券，每張券、即一次檢測40元(人民幣，下同)，比官方指導價格每次35元，高出5元。不過，該機構隨券附送一張5元優惠券，可即時使用，但每筆訂單只可用1張。有消費者疑「誤墮陷阱」，在一筆訂單中購買2張券，即每次檢測需37.5元，高出政府所定上限。當地市場監管部門認為，涉事機構的行為屬於「利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易」，對其罰款18.5萬元。

北京市監局近日在網站通報該宗由北京石景山區市監局作出的行政處罰。內容指，北京北基醫學檢驗實驗室有限公司今年2月18日起，在美團外賣App以每張/次40元售賣核酸檢測團購券，同時贈送消費者一張默認使用的5元優惠券，惟每筆訂單只可使用一張優惠券。

3月18日，該公司在一筆訂單賣出2張核酸檢測團購券，扣除5元優惠，實際每張券售37.5元。3月30日，該公司賣出一張核酸檢測團購券，沒有優惠，實收40元。

市場監管部門：不執行政府指導價

北京政府自去年12月11日起將當地核酸檢測指導價降低至每次35元，至今年4月9日再進一步降低至每次24.9元，故涉事公司期間所售賣的核酸檢測團購券，不應高於35元，但涉事公司卻有兩次違規，「不執行政府指導價」，且誤導消費者。北京石景山區市監局遂責令涉事公司改正，對其作出警告，並罰款185,015元。

