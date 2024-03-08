批華府不斷打壓中國 王毅對美國提四個反問

中共中央政治局委員、外長王毅周四在北京舉行的人大政協兩會外長記者會上被問到中美關係，王毅指出，美國對華的錯誤認知仍在持續，打壓中國的手段花樣不斷，欲加之罪到了匪夷所思的程度，反問美國「信譽何在？」、「自信何在？」、「國際公理何在？」、「公平競爭何在？」
王毅表示，去年11月，中美元首在三藩市舉行歷史性會晤，雙方就推動中美關係止跌企穩、重回健康發展軌道達成了共識，明確了方向。自這次會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，但必須指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。
王毅反問：「美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到『中國』這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？」
王毅說，美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。中方敦促美方積極務實地開展對華交往，言行一致地落實承諾，與中方一起推動中美關係走上穩定、健康、可持續的發展軌道。
王毅：搞台獨必將遭歷史清算
此外，王毅談及台海問題時指出，台灣島內誰想搞台獨，必將遭到歷史清算，國際上誰想縱容台獨，必將引火燒身、自食苦果；強調台獨分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素，要維護台海和平就要旗幟鮮明反對台獨，堅持一個中國原則越是有利，台海和平就越有保障。王毅強調，中方的政策是堅持和平統一的前景，底線是絕不允許台灣從祖國分裂出去。