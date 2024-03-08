批華府不斷打壓中國 王毅對美國提四個反問

中共中央政治局委員、外長王毅周四在北京舉行的人大政協兩會外長記者會上被問到中美關係，王毅指出，美國對華的錯誤認知仍在持續，打壓中國的手段花樣不斷，欲加之罪到了匪夷所思的程度，反問美國「信譽何在？」、「自信何在？」、「國際公理何在？」、「公平競爭何在？」

王毅表示，去年11月，中美元首在三藩市舉行歷史性會晤，雙方就推動中美關係止跌企穩、重回健康發展軌道達成了共識，明確了方向。自這次會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，但必須指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。