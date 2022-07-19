承認爆門檢查消毒「簡單粗暴」 廣州荔灣防疫指揮部道歉

廣州荔灣區海龍街道邦華星際公寓近百戶居民早前被送走集中隔離後，防疫人員竟在未取得居民同意下破壞門鎖入屋(圖1)，清查逃避隔離的居民兼消毒，惹輿論譁然。荔灣區新冠肺炎防疫指揮部昨就相關「簡單粗暴的錯誤行為」向居民和公眾道歉，強調會全面深入調查，對相關人員嚴肅處理，並堅決杜絕類似事件再次發生，又指涉事海龍街道負責人承諾補償。

「爆門事件」上周五在內地社交平台流傳後引起熱議，不少網民質疑相關方面的做法「違法違規」。荔灣區防疫指揮部昨解釋，涉事「邦華星際公寓2棟」本月8日有居民染疫，相關密切接觸者被送去集中隔離後，經核對發現有人「隱匿家中」，且當中有人核酸陽性，遂於10日凌晨對重點樓層84戶逐戶開鎖排查，然後貼上封條，全程有錄影。

荔灣區防疫指揮部承認上述做法簡單粗暴，忽視住戶感受，傷害群眾感情，但強調在「應急入戶排查」之時，涉事大廈已經封閉，24小時加強保安，保障居民財產安全，並陸續為居民安裝新門鎖，而事後海龍街道負責人已逐一向住戶道歉，承認錯誤並承諾補償。

官媒斥「離大譜」：防疫要依法依規

《新京報》、湖北經視等內媒紛紛批評，「防控也不能無法無天」，認為「破門排查不僅背離精準防控的要求，也偏離了法治的軌道」。官媒《人民日報》海外版旗下「俠客島」微博亦斥事件「離大譜」，指類似的粗暴防疫做法曾在個別地方出現，強調「防疫要科學，也要依法、依規」，道歉之外，「形成有效的懲罰和保障機制也十分重要」。

疫情數字方面，內地前日新增510宗本土感染，甘肅佔最多有211宗，廣西佔112宗，安徽55宗，河南42宗，上海及廣東各佔17宗，江西、江蘇、海南、四川、吉林、山東、遼寧都有個案。台灣昨新增17,549本土確診、48宗死亡。

澳門相對靜止下27人被檢控

澳門方面，前日新增22宗本土感染，累計1,755宗。第11輪全民檢測昨早展開，「相對靜止」防疫措施亦自昨起延長至周六。當局昨表示，相對靜止下仍有市民到親戚家吃飯聚會等，再次呼籲民眾如非必要減少出門。警方則表示，各部門在昨日截至下午3時對542人次作出勸喻，而自本月11日以來累計27人違反傳染病防治法被檢控。