抖音爆紅「蘿蔔刀」風靡中小學生 可插穿蘋果西瓜 家長憂激發暴力

內地短片分享網抖音最近令一款玩具刀爆紅，這把以3D打製的塑膠小刀稱為「蘿蔔刀」，風靡內地不少地區的中小學生，在各大網購平台也熱賣，校園周邊的文具店更放在當眼位置吸引學生購買。蘿蔔刀並不尖利，網上短片教人如何單手一甩「刀片」就出來，再一甩就收回，可從背後偷偷「捅」人整蠱，並宣稱可以減壓。但這把小刀也隱藏危險，有人拍片示範大力將蘿蔔刀一下插入蘋果，可以刺出一個洞，甚至厚硬的西瓜也可插穿。有家長和老師認為短片教捅、刺的動作，難保學生不會在潛移默化下產生暴力傾向。 蘿蔔刀｜店商：月賣超過10萬件 包裝成減壓神器 蘇州新聞網稱，記者走訪蘇州工業園區一間玩具店，一位小學生正拉著爸爸說，「就是這款蘿蔔刀，同學們都有。」家長覺得這個玩具刀小巧可愛，5塊錢一把也不貴，於是就買給孩子。店員稱，近一個月以來，這款蘿蔔刀的銷量一直很好，每天都賣掉幾十把，有些孩子還會收集不同款式、不同顏色的蘿蔔刀。報道稱，這款讓小學生心動的蘿蔔刀是由塑膠製成的仿刀玩具，改裝酷似胡蘿蔔，而且是藉著自身重力實現刀體滑動的，所以也稱為「重力刀」。自推出以來，蘿蔔刀立刻吸引大眾關注，在蘇州多間文具店，均被放在商店入口的當眼位置。有商家表示，一個月銷量超過10萬件，稱「玩具(蘿蔔刀)開合絲滑，玩法簡單，可以有效減壓，因此受到了中小學生以及一些成人的青睞。」在網購平台，蘿蔔刀也熱買，微博的報道顯示有店家賣出超過20萬件。另有報道指，在剛流行時，1天賣出逾100把蘿蔔刀，現在1天也可賣出三十、四十多把。

蘿蔔刀｜「孩子玩刀時會喊刺刺、衝刺、刺穿刺刺」 蘇州新聞網稱，伴隨著玩具蘿蔔刀網上爆紅，其相關帖文和短片也瘋傳，瀏覽量、點讚量不斷創新高。在多個短片平台，一些博主還向中小學生介紹蘿蔔刀多種玩法，告訴大家如何快速出刀、如何刺別人，按讚量上萬。蘿蔔刀被吹捧為減壓神器，但各種玩法也受一些家長質疑。蘇州工業園區星洋學校一名4年級學生的爸爸表示，蘿蔔刀雖是由塑膠製造，但其刀口處依然是尖尖的，可以紮破紙張，如用力過大，則可能紮傷手指，存在一定的危險。 金閶新城實小學5年級學生安安的媽媽表示，孩子玩蘿蔔刀時「會喊刺刺、衝刺、刺穿刺刺」；他們一起「玩刀」時，各種向前推刀和動作看上去也略顯誇張，她認為這會在無形中增加孩子的暴力傾向。安安媽媽說，「萬一孩子以後拿到真刀也做出相同動作，那將是一件多麼可怕的事情。」