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2023-12-27 11:37:18

抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片玻璃反射肚腩及某部位 解釋︰不是金主 是男朋友

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抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片玻璃反射肚腩及某部位 解釋︰不是金主 是男朋友

抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片玻璃反射肚腩及某部位 解釋︰不是金主 是男朋友

內地抖音女網紅「變態雞大人」以火辣造型出名，擁有30萬粉絲，日前她在短影音中穿著兔女郎裝擺拍，有人發現玻璃反射出一名大肚腩男子赤裸為她拍攝，事後「變態雞大人」表示，該男子不是金主，只是是她的男朋友。

「變態雞大人」身材纖瘦又常上載性感的照片、影片，吸引不少網友注意。最近她上傳一條聖誕節主題影片，似乎為此還特別到酒店開房間拍攝，她換上貼身的白色平口上衣、紅色迷你裙，胸前還有紅色蝴蝶結，頭戴兔耳裝飾。當時她坐在牆邊的櫃子對鏡頭擺動作，大腿和紅色短裙下的「絕對領域」還以為是影片重心，但有眼利的網友發現她背後的畫框清楚反射出一個「肉色人形圖案」，細看是一個大肚腩男子。這神秘裸男正拿著手機拍攝，影片網上被瘋傳引起熱話。

抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片疑似拍到男子的大肚腩及某部位。（抖音截圖） 抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片疑似拍到男子的大肚腩及某部位。（抖音截圖） 抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片疑似拍到男子的大肚腩及某部位。（抖音截圖） 抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片引起爭議，她回應指不是金主而是男朋友 抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片引起爭議，她回應指不是金主而是男朋友 抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片引起爭議，她回應指不是金主而是男朋友 抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片引起爭議，火速關閉微博貼文。（圖／翻攝自微博）

網民嘲諷男子有肚腩

有網友質疑，「變態雞大人」這條聖誕節主題影片，是為了「金主」出賣肉體，還有人嘲諷該男子身材不好、有啤酒肚等等。「變態雞大人」發現事情不對，馬上關閉多個社群帳號，並回應指男子是她交往1年多的男朋友，「他本人並不是這樣」，強調這段影片只是「拍攝失誤」。

但大多數網友對「變態雞大人」的解釋，似乎不收貨，「才看完，我哭死，不是說好聖誕節只吃蘋果嗎」、「她作品都刪了」、「不會吧，粉絲都那麼單純嗎」、「不穿褲子拍照拍影片，還說這是對象？」。而有網民就大方表示沒有問題「有另一半拍擦邊影片是不好的，但受傷的是妳自己的對象，她都不介意，我們也沒資格說什麼」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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