抖音網紅「變態雞大人」聖誕短片玻璃反射肚腩及某部位 解釋︰不是金主 是男朋友

內地抖音女網紅「變態雞大人」以火辣造型出名，擁有30萬粉絲，日前她在短影音中穿著兔女郎裝擺拍，有人發現玻璃反射出一名大肚腩男子赤裸為她拍攝，事後「變態雞大人」表示，該男子不是金主，只是是她的男朋友。

「變態雞大人」身材纖瘦又常上載性感的照片、影片，吸引不少網友注意。最近她上傳一條聖誕節主題影片，似乎為此還特別到酒店開房間拍攝，她換上貼身的白色平口上衣、紅色迷你裙，胸前還有紅色蝴蝶結，頭戴兔耳裝飾。當時她坐在牆邊的櫃子對鏡頭擺動作，大腿和紅色短裙下的「絕對領域」還以為是影片重心，但有眼利的網友發現她背後的畫框清楚反射出一個「肉色人形圖案」，細看是一個大肚腩男子。這神秘裸男正拿著手機拍攝，影片網上被瘋傳引起熱話。