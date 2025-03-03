抖音網紅「貓又又」去世終年24歲 最後直播與粉絲告別

二次元Coser「貓又又」驚傳離世，終年24歲，這名內地網紅的親屬通過其生前社交平台發布訃告。儘管未說明死因，但網友推測與健康有關。貓又又曾在生前最後直播與粉絲告別，又表示「已連續兩天沒有進食」。 據《紅星新聞》報道，2月27日晚，「貓又又」家屬公佈噩耗，稱「懷著無比沉重的心情，痛心告知各位朋友：石燁（貓又又本名）於2025年2月25日下午5時20分離世，得年24歲。我們也知道還有很多人喜歡著她，她的手機帳號和所有其他各類帳號我們都不會註銷，留為念想。在此，我們衷心感謝各位在逝者生前給予的關愛與支持。願逝者安息，生者堅強」。

常Cosplay 《原神》迪奧娜 據悉，「貓又又」是內地具名氣的二次元網紅，經常出席各種動漫展活動，也在短影音平台分享作品，其甜美高顏值和活潑開朗形象，令她在抖音擁有高達5.2萬粉絲。 貓又又生前主要扮演角色是電玩遊戲《原神》中的「迪奧娜」，「貓又又」佩戴貓耳髮飾，並穿著相關風格服裝，讓角色形象栩栩如生。此外，行秋、香菱等角色扮演，也贏得不少粉絲喜愛。

儘管家屬在訃告中並沒有明確指出「貓又又」為何會突然離世，但關心她的網友們表示，幾天前「貓又又」在生前最後一次直播中疑向粉絲告別，她提及「已經連續兩天沒有進食，完全沒有胃口，並且一吃就感到噁心」。此前直播中「貓又又」也曾講述自己的手術經歷，過程就像刀尖上的舞蹈，極為危險，極易對神經和大動脈造成傷害。 最後直播自爆無錢交租 另有網民懷疑與抑鬱症有關，貓又又在直播中「自爆」最近沒錢繳交房租，極度悲觀，曾嘗試去醫院看精神科，但一直約不到醫生，處於「一種將死狀態」。其去世當天發布一條告別的朋友圈消息，稱「本喵要重開啦！！再也不見啦！！」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章