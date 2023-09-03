抖音400萬粉絲網紅被揭出軌接客　辯稱「只是睡覺」　男友公開「激戰片」報復

記者李則緯／綜合報道
在抖音擁有超過400萬粉絲的內地網美「小羊沒煩惱_」驚傳劈腿與金主激戰2小時！綠帽男友聽完小羊的辯解後氣炸將「性愛影片」全曝光。
雙方手機內都裝有定位app
綠帽男友爆料，自己與小羊已交往1個多月，雙方手機內都裝有定位app，沒想到她在8月30日發現女友到上海市時，清晨5時離開酒吧後就聯繫不上，從定位app看見女友在某處待了2個多小時，直到上午8點才返回飯店。
小羊事後向男友坦承自己與一名男子一起睡覺，但沒有發生性關係。男友隨後透過友人聯繫上了該名「和小羊一起睡覺」的男子，對方表示不知道小羊有男友，並強調當時因為兩人都喝多了，醉得不省人事，所以沒有發生性關係。
「你要我跪下或者怎麼樣都行」
綠光罩頂的男友一氣之下曝光了小羊的求饒對話內容，男友怒斥：「我怎麼去原諒妳，我不是聖人啊！」小羊則苦苦哀求男友不要曝光此事，哽咽回答：「我真求你了，你要我跪下或者怎麼樣都行，你真別這樣，我媽媽真的最近心臟不好，我這件事做的不對，我不想要我媽媽有事。」
男友聽完小羊辯解後仍將此事揭露，並爆出兩段性愛影片，跟小羊「一起睡覺」的男子其實是她的金主，雙方當晚是收費性交易，不過小羊對此則並未做出回應。
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