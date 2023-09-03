抗戰勝利紀念日｜解放軍報：日本選擇性遺忘歷史　挑釁戰後國際秩序

記者李宗芳／綜合報道

9月3日是抗日戰爭勝利78周年，內地軍媒《解放軍報》以「歷史必須牢記，秩序不容挑釁」為題，發文批評日本政府通過《防衛白皮書》將台灣問題與日本安全掛鈎，炒作「台灣有事就是日本有事」，是對二戰後國際秩序的嚴重挑釁。

「首次將台灣問題與日本安全掛鈎」

文中指出，侵華日軍在中國犯下罄竹難書的滔天罪行，日本卻選擇性地遺忘歷史。日本防衛省7月公布的2023年版《防衛白皮書》涉華部分較往年有增無減：「在妄稱中國為前所未有的最大戰略挑戰、直接將中國定性為戰略對手的同時，這份文件首次將台灣問題與日本安全掛鈎。」

文章強調，日本宣布無條件投降70多年來，日本右翼勢力始終沒有建立起正確的歷史認知。他們試圖通過修改教科書等方式掩蓋和篡改侵略歷史，通過參拜靖國神社等形式為軍國主義分子招魂翻案，通過渲染鄰國威脅，為解禁集體自衛權和架空和平憲法尋找藉口：「種種行徑表明，日本軍國主義陰雲（魂）並未散去，國際社會必需對日本軍國主義死灰復燃保持高度警惕」。