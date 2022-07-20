抗流感效果堪比特敏福 武漢科研「板藍根油菜」上市

2003年沙士期間引起搶購潮的中藥「板藍根」，如今竟然可以當菜食？湖北武漢「華中農業大學」日前宣布，其研究團隊機緣巧合下培育出「板藍根油菜」，經體外細胞實驗證明，板藍根油菜對抑制H5N6流感病毒有顯著效果，且效果比一般板藍根更強，甚至媲美抗流感藥物「特敏福」，目前已有小量上市，初期僅在武漢和北京市場銷售。

華中農業大學國家油菜工程技術中心以雜交等生物技術培育長達16年的板藍根油菜，本月初正式「上菜」，可以清炒、白灼、煲湯等；外表似菜心，但實際比菜心「粗糙」，口感較脆，味道清甜。

研究團隊表示，16年前利用板藍根和油菜這兩個「十字花科」親戚進行「遠緣雜交研究」，本來是想解決油菜「癌症」油菜菌核病，但兩者親緣關係實在比較遠，未能獲得預期中的雜交品種，卻意外培育出攜帶板藍根各種染色體的「甘藍型油菜新材料」，而這種新材料比板藍根有更強抗流感病毒效果。經過多代雜交後，研究團隊終培育出具廣譜抗病毒功能的板藍根油菜，能增強食用者抗病毒能力，「在一定程度上起到防疫作用，但不能當藥用」，不過可抽取板藍根油菜的藥用活性成分來製藥，又可添加到動物飼料，減少畜牧業的抗生素使用量。相關科研成果已於去年12月通過湖北省科技計劃項目驗收。

網民：不太敢吃

板藍根油菜生長習性與一般油菜相似，產量與油菜持平甚至更高，營養成分亦比油菜更全面，目前在甘肅和河北等地種植，為「零化肥、零農藥、零添加」的「環保創新蔬菜」。微博有網民揶揄，「期待能出連花清瘟青菜，這樣就不用盯著人喝藥了」、「再搞個核酸蔬菜，咬一口就可以知道有沒有帶毒」。有網民就認為，「這自然界本來沒有的植物，恕我直言，我不太敢吃」、「是藥三分毒呢」。