折疊床開箱才知是方艙醫院使用過的「救災物資」 管理人員涉嫌違法私售

上海一名男子日前在二手店以每張160元人民幣（約174.1港元）價錢，購買兩張帶有封套的「全新折疊床」，正當他以為物超所值時，卻發現床架竟是方艙醫院使用過的「救災物資」。 據《極目新聞》報道，代先生稱在8月11日在上海浦東新區航興路一間買賣二手物品的店鋪，以一張160元人民幣的價錢買到2張折疊床，外觀看起來是全新。回家後他開箱組裝，才發現床架印有「中華人民共和國應急管理部監製」、「救災物資」等標籤字樣，甚至還有完整的QR-Code，便對床能否正常使用產生懷疑。

折疊床已重新消毒 上海市浦東新區應急管理局倉庫管理人員在8月12日回應，稱2022年浦東新區處置的救援物資中有一批床。因新物資進庫，舊有物資於今年5月底開始移庫動作，要求對這批使用過的舊床清理消毒、塑封打包，送入鋼廠銷毀。但有人員疑私自將本該返鋼廠的床賣了出去。 隔日管理局再確認，這批折疊床是使用過的救援物資，重新消毒塑封後本該送入鋼廠銷毀，卻被倉庫管理人員私自出售，目前以將違法行為線索移交公安機關處理，同時涉事二手店正積極追回已售出的折疊床，並退回所有庫存。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章