披露中共中央領導機構產生過程 新華社：一些領導人主動退下來

二十屆中共中央政治局昨召開會議，強調堅持和加強黨中央集中統一領導，並要求中央政治局帶頭嚴格遵守黨章和黨內政治生活準則。官媒新華社前日發文披露中共中央領導機構成員產生過程，提到總書記習近平強調「要把政治標準放在首位」，還透露有一些黨和國家領導人以黨和人民利益為重，「以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示退下來，讓相對年輕的同志上來」，表現出共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。

會議由習近平主持，主要研究部署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，審議《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》及《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》。新華社引述會議強調，學習宣傳貫徹中共二十大精神，是當前和今後一個時期全黨全國的首要政治任務，各地區、各部門更要抽調骨幹力量組建宣講隊，到基層宣講，「讓人民群眾聽得懂、能領會、可落實」。