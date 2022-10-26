披露中共中央領導機構產生過程 新華社：一些領導人主動退下來

二十屆中共中央政治局昨召開會議，強調堅持和加強黨中央集中統一領導，並要求中央政治局帶頭嚴格遵守黨章和黨內政治生活準則。官媒新華社前日發文披露中共中央領導機構成員產生過程，提到總書記習近平強調「要把政治標準放在首位」，還透露有一些黨和國家領導人以黨和人民利益為重，「以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示退下來，讓相對年輕的同志上來」，表現出共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。
會議由習近平主持，主要研究部署學習宣傳貫徹黨的二十大精神，審議《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》及《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》。新華社引述會議強調，學習宣傳貫徹中共二十大精神，是當前和今後一個時期全黨全國的首要政治任務，各地區、各部門更要抽調骨幹力量組建宣講隊，到基層宣講，「讓人民群眾聽得懂、能領會、可落實」。
中央政治局要帶頭落實加強黨中央領導
會議還強調，堅持和加強黨中央集中統一領導是全黨共同的政治責任，中央政治局更應起帶頭作用，「全面落實黨的二十大關於堅持和加強黨中央集中統一領導的各項要求，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」等。至於「八項規定」，會議強調必須作為「長期有效的鐵規矩」。
黨和國家領導職務不是「鐵椅子」
另外，新華社介紹中共中央領導機構成員產生過程的文章，除了透露有黨和國家領導人主動退下來，還提到習近平醞釀相關人選時，強調要「把政治標準放在首位，嚴把政治關，把牢廉潔底線」。文章指出，今年4月，習近平與中央有關領導人開始就人選問題，聽取中央領導機構和各級領導幹部意見，大家一致認為，人選應該「政治過硬、對黨忠誠，政治判斷力、領悟力、執行力強，是『兩個確立』的堅定擁護者、『兩個維護』的自覺踐行者」，並認為「黨和國家領導職務不是『鐵椅子』，符合年齡的也不一定當然繼續提名」，要根據工作需要、人選條件、廉潔情況和形象口碑，「能留能轉、能上能下」。