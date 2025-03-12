拆快遞被「暴雨梨花針」射眼險盲 男子9度動手術仍未清完

拆一次快遞險些把眼睛弄盲？浙江寧波一名男子網上購買了一些彈性支架，拆封快遞時慘遭「暴雨梨花針」噴射插眼，10個月前後後動手術9次取出異物，也未能完全清完。負責手術的醫生直言異物為微米級玻璃纖維碎屑，「接下來還要取幾次，誰也說不準」，警剔網購這類材質產品時務必小心。

網上購買彈性支架出事 數月前，42歲的夏先生因工作需要在網上購買了一些彈性支架，不料在拆封快遞瞬間，雙眼被「暴雨梨花針」刺傷。家人陪同夏先生緊急入院就醫，經過手術，雖然清除了30多枚肉眼可見的玻璃纖維，可眼組織內還殘留很多看不見的玻璃纖維。 數十根透明「鋼針」插入眼 多處劃傷 事發當晚，夏先生在拆封快遞時，只聽見一聲爆裂聲響，雙眼瞬間被刺入數十根透明「鋼針」。醫生在顯微鏡下檢查發現，夏先生眼睛裏有多處劃傷，右眼角結膜及眼瞼密布着幾十根比針頭更細的透明異物，好似中了現實版「暴雨梨花針」。經過一個多小時的手術，30多枚肉眼可見的玻璃纖維被清除，但玻璃纖維材料特殊，仍有看不見的殘留在眼部。

玻璃纖維製品最細只有髮絲1/20 短短十個月間，夏先生已找醫生9次取出異物。夏先生及其家人不解，手術為何不能一次性將所有異物取出。醫生解釋道，這些透明細刺只有在移動至表層，引發劇痛時才會暴露，因此需要反覆接受異物取出手術。醫生表示，生活中彈性支架，包括帳篷支架、合金筷子、吸音玻璃棉等。玻璃纖維斷裂後形成的微米級碎屑，最細的只有頭髮絲的二十分之一大小，不僅有超強的穿透力，光滑耐腐蝕的特性也讓它們能長期潛伏在人體組織內。 存放過久或擠壓 打開容易飛出 醫生分析指，玻璃纖維材料存放過久或經擠壓，就極有可能產生大量微米級碎屑，形成肉眼難辨的透明細刺，不過一般不會出現這種情況。另外，如果包裝得太緊，中間部分被擠壓彎折，那麼打開時也容易有玻璃纖維飛出。 最後，醫生提醒，選購玻璃纖維製品時務必認準正規品牌；日常使用中避免劇烈彎折，存放超過2年的製品建議及時更換。如果有纖維刺到皮膚的話，不要去抓撓，如果無法取出及時到醫院，向專業醫生求助。