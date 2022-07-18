拍蒜斷刀︱張小泉總經理稱「中國人切菜方法不對」 網民：退出中國市場吧

有近400年歷史的中華老字號刀剪廠「張小泉」近日因為「菜刀不能拍蒜」引起全國熱議後，周一又因為總經理一席「刀法論」再度登上微博熱搜榜。
廣東廣州王女士日前使用張小泉菜刀拍蒜頭，結果菜刀一拍即斷。王女士隨即向張小泉客服投訴，結果獲得「菜刀不能拍蒜」的回應。張小泉上周五在微博解釋，涉事刀具為「斬切兩用刀」，刀身選用「50Cr15MoV」不鏽鋼，「一般而言，張小泉的常規刀具是可以拍蒜的」，但並非所有刀都適合拍蒜，一些硬度較高或者有專用用途的刀，若果用來拍蒜，「有斷刀的風險」。
張小泉：可能會研發專門拍蒜的刀
張小泉相關負責人甚至向內媒表示，可能會因應消費者需求，研發專門用來拍蒜的刀。
內地不少網民對於張小泉的解釋大為不滿，質疑是「狡辯」、「裝蒜」，但有內媒拆解，菜刀硬度越高就越鋒利、越脆，「(硬度)50Cr的菜刀確實不能拍蒜」，認為張小泉錯在不考慮國內大多數家庭「一把菜刀走天下」，盲目將品牌高端化。
張小泉總經理：推出斜頭刀是「消費者教育」
還有網民翻出張小泉總經理夏乾良今年3月接受媒體訪問的片段，片中夏乾良直言，「你學了幾十年的切菜是錯的……所有的米其林(米芝蓮)廚師都不是這樣(直上直落)切的」，而是用刀頭作為支點來切，「振幅小」，因此米芝蓮廚師「切的肉片更薄、黃瓜片更透明」，「所以他切得薄切得快，你切得厚切得慢」，又指張小泉在國內菜刀還是「方方正正」時，就根據上述原理推出了「斜頭」菜刀，「那不是設計感，那是消費者教育」。
涉「張小泉」最少6話題同日登微博熱搜
「張小泉總經理稱中國人切菜方法不對」這個話題隨即衝上微博熱搜榜，張小泉隨後表示會有正式回應。網民紛紛批評，「買把菜刀還要聽你的教育」、「中國才是做菜的嫡祖，米其林是營銷」，甚至稱「退出中國市場吧，總經理一句話得罪全部中國人了」、「張小泉多老的民間傳出來的品牌啊，這個經理在敗祖宗家業啊」。
周一截至晚上10時半，涉及張小泉的微博熱搜話題前50位除了「張小泉總經理稱中國人切菜方法不對」，還有「張小泉競爭對手直播菜刀拍蒜」、「王麻子 指了一天的蒜」、「張小泉為甚麼不能拍蒜」、「不能拍蒜的菜刀等於放棄中餐市場」及「張小泉稱正在擬官方聲明」。
張小泉競爭對手直播22小時拍蒜 賣出近千把刀
比張小泉年輕23年的中華老字號刀剪廠「王麻子」，在「張小泉不能拍蒜」事件發酵後馬上出擊，上周四下午2時起連續直播拍蒜近22小時，觀看人次達45萬，惟銷量只有989件，銷售額82,553元人民幣。期間男主播亦提到，「(刀具)碳含量越低，韌性就會越低一些，越硬的鋼材越脆」。