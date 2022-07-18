拍蒜斷刀︱張小泉總經理稱「中國人切菜方法不對」 網民：退出中國市場吧

有近400年歷史的中華老字號刀剪廠「張小泉」近日因為「菜刀不能拍蒜」引起全國熱議後，周一又因為總經理一席「刀法論」再度登上微博熱搜榜。

廣東廣州王女士日前使用張小泉菜刀拍蒜頭，結果菜刀一拍即斷。王女士隨即向張小泉客服投訴，結果獲得「菜刀不能拍蒜」的回應。張小泉上周五在微博解釋，涉事刀具為「斬切兩用刀」，刀身選用「50Cr15MoV」不鏽鋼，「一般而言，張小泉的常規刀具是可以拍蒜的」，但並非所有刀都適合拍蒜，一些硬度較高或者有專用用途的刀，若果用來拍蒜，「有斷刀的風險」。

張小泉：可能會研發專門拍蒜的刀

張小泉相關負責人甚至向內媒表示，可能會因應消費者需求，研發專門用來拍蒜的刀。

內地不少網民對於張小泉的解釋大為不滿，質疑是「狡辯」、「裝蒜」，但有內媒拆解，菜刀硬度越高就越鋒利、越脆，「(硬度)50Cr的菜刀確實不能拍蒜」，認為張小泉錯在不考慮國內大多數家庭「一把菜刀走天下」，盲目將品牌高端化。

張小泉總經理：推出斜頭刀是「消費者教育」

還有網民翻出張小泉總經理夏乾良今年3月接受媒體訪問的片段，片中夏乾良直言，「你學了幾十年的切菜是錯的……所有的米其林(米芝蓮)廚師都不是這樣(直上直落)切的」，而是用刀頭作為支點來切，「振幅小」，因此米芝蓮廚師「切的肉片更薄、黃瓜片更透明」，「所以他切得薄切得快，你切得厚切得慢」，又指張小泉在國內菜刀還是「方方正正」時，就根據上述原理推出了「斜頭」菜刀，「那不是設計感，那是消費者教育」。