拒夾錢送教師節禮物遭排擠 廣西媽媽被「勸」退出家長群組

表現「孝道」要下跪，表達「尊師重道」一定要花錢送禮？今年中秋節碰巧又是「教師節」，廣西柳州一位母親因拒絕與同班級家長夾錢送Lancôme禮盒給老師，作為教師節禮物，而被要求退出微信家長群組。事件在微博掀起熱議，有網民質疑，「不送禮就退群，權利再大點是不是讓學生退學？」還有一些網民透露，就算校方講明教師節不收禮，但老師默不作聲，家長委員會還是會夾錢送禮。 家長會強調是「尊師重道的傳統」 事主在微信朋友圈公開班級家長委員會通知送禮的微信群組對話截圖，顯示家長委員會要求所有家長今年每人夾錢40.72元(人民幣，下同)，送總值2,280元的3份Lancôme禮盒給3位老師，強調其班級「歷來有尊師重道的傳統」，應在教師節「集眾人之力，向為娃盡心竭力一整年的老師們表達感謝之情」。

家長會：不跟隨大流 請自己退群 事主回應「我不參加」後，其他家長一路討論到「團結」問題，家委會成員更直言，「你不願意參加，就沒必要一直在群組裡受我們打擾了。家委會在這裡禮貌請您退群」。事主質疑「憑甚麼要我退群」，對方卻重申，「不要糾結了，大多數人都隨大流，你不參加是你的自由，我們這個群就是方便大家交流參加活動的，如果不隨大流，請自己退群吧」。事主遂回應稱，「國家還倡導合理合法言論自由呢」。

事主：年年我都不夾錢 「老師也只會看他們的娃」 事主表示，自己年年都不參加這種夾錢送禮活動，「去年教師節也是買甚麼鬼水杯，300多(元)一個，一買就是幾個，年年我都不參加的，年年要我發一次朋友圈……反正我在他們班就是叛逆的家長……捧得老師xx，又不會對我女好，老師也只會看他們的娃」。 當地《南國今報》就引述同班級其他家長指出，目前夾錢送禮還是「討論階段」，大家都還未付款，禮物也未買，又指「每次組織活動，她都不同意也不參加。這個群是我們家長自己組建的，用來商量事情的。我們也沒有踢她出群，由於沒有達成一致，我們一些家長後面自己退出那個群了」。

柳州教育局呼籲家長「當好廉潔自律好榜樣」 柳州教育局今日向全市家長發出公開信，呼籲家長要「自覺樹立清正廉潔、兩袖清風形象，不借任何名義、不用任何方式、不在任何時間向教師贈送禮金禮品，為孩子當好廉潔自律好榜樣」，並要「積極參與家長委員會廉潔建設，主動抵制請客送禮歪風邪氣，義正詞嚴拒絕『變相行賄』違規行為」，令家委會真正成為「家校溝通的橋樑、協同育人的紐帶、廉潔自律的航標」。 公開信同時強調，決不允許老師以各種名義收受禮金禮品，破壞清廉清爽的家校關係，又歡迎各家長舉報反映「向教師贈送禮金禮品、破壞清廉清爽家校關係、違反師德師風規定要求」的問題。 官媒：為拒絕教師節送禮的家長叫好 官媒《人民日報》海外版帳號「俠客島」發文，「為拒絕教師節送禮的家長叫好」，認為「這種行為需要更多鼓勵」，又批評在教師節為老師送上的祝福被量化和物化，「那就成了交易，是交換。這是對教育事業的貶低，更是對教師工作的輕蔑」。