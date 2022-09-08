拒夾錢送教師節禮物 廣西媽媽被請離家長群組

內地近年三令五申老師不得違規收受禮品禮金，但仍有家長照樣送禮，老師亦默默收禮。今年中秋節撞正「教師節」，廣西柳州某學校就有一個班級的家長委員會，要求全班家長夾錢向3位老師贈送總值2,280元人民幣(下同)的Lancôme禮盒，作為教師節禮物，還強調這是班級「尊師重道的傳統」。一位母親拒絕，隨即遭到家委會排擠，被要求退出微信家長群組。
涉事家委會在家長群組要求，每位家長夾40.72元送教師節禮物，「集眾人之力，向為娃盡心竭力一整年的老師們表達感謝之情」(圖1)。事主拒絕後，家委會批評她「不隨大流」，稱「你不願意參加，就沒必要一直在群組裡受我們打擾了。家委會在這裡禮貌請您退群」。
事主強調，自己每年都不參與這種夾錢送禮活動，「去年教師節也是買甚麼鬼水杯，300多(元)一個，一買就是幾個……反正我在他們班就是叛逆的家長」。其他家長就向內地傳媒指出，夾錢送禮仍在「討論中」，未付款、未購買，強調「我們也沒有踢她出群」，且因為未達成共識，一些家長亦已退出群組。
官媒：對老師的祝福變成交易、交換
輿論一面倒支持事主拒絕夾錢送禮的做法，其中官媒《人民日報》海外版微博「俠客島」表示，「為拒絕教師節送禮的家長叫好」，認為在教師節為老師送上的祝福被量化和物化，「那就成了交易，是交換。這是對教育事業的貶低，更是對教師工作的輕蔑」。中央政法委機關報《法治日報》更批評，強制家長送禮，超出家委會權限，亦有違設立家委會作的本意，「不僅扭曲了家校關係，還是在『害』老師」。
其他內地傳媒亦批評，將「向老師送禮」與「尊師重道」劃上等號，是在「敗壞優良傳統」，且家委會以不隨大流要求家長退群，是一種「歪風邪氣」。柳州教育局更發出公開信，呼籲全市家長「主動抵制請客送禮歪風邪氣」，不以任何名義向老師贈送禮金禮品，打造「清廉清爽家校關係」，為子女作出「廉潔自律好榜樣」。柳州教育局還呼籲家長舉報「破壞清廉清爽家校關係」的行為。