拒掛五星旗遭抵制 長榮桂冠酒店道歉：不希望影響兩岸人民情感

位於法國巴黎的台資酒店「長榮桂冠酒店（Evergreen Laurel Hotel）」於奧運期間在大堂懸掛了各國國旗，但缺少中國五星旗(影片截圖)

位於法國巴黎的台資酒店「長榮桂冠酒店（Evergreen Laurel Hotel）」於奧運期間在大堂懸掛了各國國旗，但缺少中國五星旗，內地網紅「張教官的有趣人生」發現後兩次向酒店方面要求將五星旗掛上，惟被拒絕。 內地多個平台下架酒店 事件發酵後，相關酒店在多個內地平台下架，此外，位於上海的長榮桂冠酒店亦疑受事件影響被下架，目前除了官方管道外，消費者沒辦法透過其他途徑訂房。上海長榮桂冠酒店於官網發布道歉聲明，強調希望兩岸關係和平發展，不希望事件影響兩岸人民情感。有媒體再揭長榮旗下酒店官網單獨劃分「中國和台灣」，及後官網已取消區域劃分。

「張教官」本月13日發布影片，指該飯店的中國籍廚師聲稱原本有懸掛五星旗，但遭台籍總經理故意剪掉他提出抗議也無效。「張教官」對酒店高層解釋「訂購的萬國旗中未包含中國國旗」的理由表示不滿，酒店高層最終表示將拆除所有懸掛的國旗。張教官的朋友要求在拆掉國旗之前，把五星旗掛上，不過仍遭拒絕。 該事件在內地網絡引發熱烈討論，有人號召全面抵制長榮桂冠酒店，部分旅遊平台其後下架上海長榮桂冠酒店、巴黎長榮桂冠酒店。 長榮桂冠酒店於昨晚(15日)在上海長榮桂冠酒店官網發布道歉聲明，稱針對部分住客對於長榮巴黎桂冠酒店在奧運期間的相關布置表達關切，酒店「處理思慮有欠周全」，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，「深感抱歉」，會持續加強相關人員之教育訓練，避免類似情況再度發生。聲明強調，酒店不希望此事影響兩岸人民情感，長榮集團總裁張榮發在世時也致力推動兩岸經貿合作，酒店也一如既往秉持理念，「希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進」。