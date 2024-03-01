拜登指示商務部 對中國聯網汽車展開調查 應對國家安全風險

美國總統拜登宣布，他已指示商務部對中國聯網汽車進行調查，並採取行動，應對這些汽車對美國國家安全構成的風險。 拜登在聲明中指，中國決心主宰汽車市場的未來，包括採取不公平的做法。而中國的政策可能會令中國汽車充斥美國市場，對美國的國家安全構成風險。他任內不能夠任由這種情況出現。 拜登又說，中國生產的聯網汽車可能收集美國公民和基建設施的敏感資料並傳回中國，而這些汽車亦可以被遠端存取或停用。他又認為，中國對境內操作的美國和其他外國汽車實施嚴格限制，質疑美國為何要讓中國聯網汽車在沒有保障的情況下在美國操作。