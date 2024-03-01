拜登指示商務部 對中國聯網汽車展開調查 應對國家安全風險

美國總統拜登宣布，他已指示商務部對中國聯網汽車進行調查，並採取行動，應對這些汽車對美國國家安全構成的風險。 拜登在聲明中指，中國決心主宰汽車市場的未來，包括採取不公平的做法。而中國的政策可能會令中國汽車充斥美國市場，對美國的國家安全構成風險。他任內不能夠任由這種情況出現。 拜登又說，中國生產的聯網汽車可能收集美國公民和基建設施的敏感資料並傳回中國，而這些汽車亦可以被遠端存取或停用。他又認為，中國對境內操作的美國和其他外國汽車實施嚴格限制，質疑美國為何要讓中國聯網汽車在沒有保障的情況下在美國操作。
中國商務部希望美方尊重市場經濟規律
美國商務部說，雖然大家從邁向更加數字化和互聯的世界中受益，但這些聯繫亦為間諜和破壞活動創造了新的途徑，因此必須保持警惕，以識別這些漏洞。美國商務部將在60天內就中國聯網汽車的潛在風險徵求意見，然後考慮起草法規來解決有關問題。 另外，美國製造業聯盟敦促美國政府採取措施，阻止從墨西哥進口低價中國汽車，因為中國汽車可能威脅到美國汽車企業的生存。 中國商務部回應時指，希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，糾正非市場政策和做法，為汽車產業公平競爭和長遠發展創造條件。
原文刊登於 香港電台