拜登重申不排除協防台灣　北京敦促恪守不支持台獨承諾

美國總統拜登上月底接受《時代》雜誌專訪，重申如果北京單方面改變台海現狀，不排除會出動美軍協助台灣防衛，但美國不尋求台灣獨立；在此之前，他至少已4度作出同樣表態。拜登又指控中方意圖干預年底的美國大選，但基於保密情報，沒有透露細節。
在北京，外交部發言人毛寧今日(5日)回應，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持台獨的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。
拜登被問到中央情報局(CIA)局長伯恩斯曾說，中國國家主席習近平已下令，在2027年之前做好攻台準備，拜登多次表明不排除會出兵保護台灣是甚麼意思時，拜登指這將視乎情況而定；惟他已向習近平表明，美方不會尋求台灣獨立，但若北京試圖單方面改變現狀，美方亦不會不保衛台灣，會提供能力，並與區內盟友協商。
記者追問是否不排除在台灣部署美軍，拜登重申不排除動用軍事力量，但這跟在台灣部署海陸空軍力有分別；至於會否從菲律賓或日本的美軍基地發動攻擊，拜登表示不能談論這個問題，否則記者就有充分理由批評他。
稱有證據顯示中國干預選舉
被問到中國是否以人工智能或其他方式干預美國選舉，拜登指有證顯示中國正在干預，但以情報觀點為由，不願透露細節。