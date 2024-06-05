拜登重申不排除協防台灣　北京敦促恪守不支持台獨承諾

拜登接受《時代》雜誌專訪，重申如果北京單方面改變台海現狀，不排除會出動美軍協助台灣防衛，但美國不尋求台灣獨立(白宮圖片)

美國總統拜登上月底接受《時代》雜誌專訪，重申如果北京單方面改變台海現狀，不排除會出動美軍協助台灣防衛，但美國不尋求台灣獨立；在此之前，他至少已4度作出同樣表態。拜登又指控中方意圖干預年底的美國大選，但基於保密情報，沒有透露細節。

在北京，外交部發言人毛寧今日(5日)回應，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持台獨的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。