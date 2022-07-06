拼多多網店聲稱賣「女童肉」 警方介入調查

內地網購平台「拼多多」近日出現一間名為「力歐高寵物食品」的店舖，聲稱出售「活體女童肉」，商品甚至標榜使用「女肉童下體部位」、「新鮮現加工新鮮童肉泥」、「新鮮的童肉童骨架」，令人不寒而慄。拼多多客服收到內地傳媒查詢時直言，「看到的時候心裏也是一顫」，強調用戶開店前平台會審核，但也難免「燈下黑」。警方及相關部門正調查事件。
拼多多：涉事網店已被下架兼永久關閉
內地「極目新聞」今日引述拼多多相關負責人指出，周一知悉問題後，已第一時間下架並永久關閉涉事店舖，同時聯絡平台所在的上海市、涉事商戶所在的山東煙台市，以及商戶所標示商品產地的內蒙古呼和浩特市的公安及相關部門，積極配合調查。
拼多多：涉事網店真實成交記錄為零
拼多多方面表示，對今次事件深表痛心，嚴厲譴責這類出於惡意、極端、有違公序良俗及法律法規的非正常現象，平台會對全面徹查、深究事件，堅決追究相關人員法律責任，同時將成立工作專班，進一步提高防範意識，升級安全防範措施，防堵製造極端誇張宣傳的缺口，從機制上不給不法分子可趁之機。拼多多又提到，涉事店主姓杜，28歲，店舖真實成交記錄為零。
網民：可能與兒童色情影片或賣淫相關
至於涉事店舖上載的女童斷肢照片，報道指是來自網絡短片，被涉事店舖「P圖」。有網民質疑，所謂賣「女童肉」可能是賣兒童色情影片或者組織兒童賣淫。有網民就表示，「人肉也不是完全沒可能……以前暗網流傳的很厲害的就有賣肉的網站，說明這種群體是真的存在」、「貼吧裡一搜一大把，雖說都是自願的但真的毀三觀」。