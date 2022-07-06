拼多多網店聲稱賣「女童肉」 警方介入調查

內地網購平台「拼多多」近日出現一間名為「力歐高寵物食品」的店舖，聲稱出售「活體女童肉」，商品甚至標榜使用「女肉童下體部位」、「新鮮現加工新鮮童肉泥」、「新鮮的童肉童骨架」，令人不寒而慄。拼多多客服收到內地傳媒查詢時直言，「看到的時候心裏也是一顫」，強調用戶開店前平台會審核，但也難免「燈下黑」。警方及相關部門正調查事件。

拼多多：涉事網店已被下架兼永久關閉

內地「極目新聞」今日引述拼多多相關負責人指出，周一知悉問題後，已第一時間下架並永久關閉涉事店舖，同時聯絡平台所在的上海市、涉事商戶所在的山東煙台市，以及商戶所標示商品產地的內蒙古呼和浩特市的公安及相關部門，積極配合調查。