拿下台灣友邦 阻遏外部勢力干預香港 馬朝旭：中國外交「敢於鬥爭」

馬朝旭表示，新時代十年來中國特色大國外交開拓進取，攻堅克難，取得全方位、開創性歷史成就，又指「敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統和鮮明特點」，「維護國家主權、安全、發展利益，是中國對外工作的出發點和落腳點」，中國有力回擊佩洛西竄台等倒行逆施，堅決反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉；堅定不移貫徹「一國兩制」方針，助力香港國安法生效實施，精準反制美西方無理制裁；以事實真相戳穿謊言，挫敗一些勢力「以疆制華」的政治圖謀；穩步推進「南海行為準則」磋商，維護南海局勢總體穩定。

中共二十大昨舉行第四場記者會，對於「鬥爭」日益成為中國外交「關鍵詞」，外交部副部長馬朝旭(圖)表示，「敢於鬥爭是中國外交的精神品格」，在面對外部遏制打壓和無理干涉時，「我們開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭」，連續拿下台灣當局9個所謂「邦交國」，進一步鞏固國際社會堅持一個中國的格局，並有力阻遏外部勢力干預香港事務、連續挫敗反華勢力對中國攻擊抹黑，國家主權、安全、發展利益和民族尊嚴，都得到有力維護和捍衛。

將在新征程提高鬥爭本領

馬朝旭並指出，中國發展進入機遇與風險並存時期，要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，故「必須堅持發揚鬥爭精神，增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓……依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地」，又強調「在新的征程上，中國外交將繼續發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，始終挺立在維護國家利益和民族尊嚴的最前線」。

此外，馬朝旭談到最近在內地極受歡迎的中國首部外交官撤僑電影《萬里歸途》，指該電影之所以能夠打動人心，在於其「生動體現以民為中心的價值底色」，電影中反覆響起的那句「祖國不會放棄任何一位同胞，我們一定帶大家回家」，正是「外交為民」的真實寫照。馬朝旭又稱，十年來組織實施近20次緊急撤離中國海外公民行動，而自烏克蘭危機發生以來，已迅速將5,200多名同胞安全從烏克蘭撤離，呼籲仍身在烏克蘭的中國公民盡快與使館聯繫，盡快撤離烏克蘭。

中共二十大將於明日閉幕，並於後日舉行中共二十屆一中全會，選出新一屆中央領導人，包括中央政治局常委、中央書記處書記及批准中紀委成員的任命等。