挑釁路邊食草羊　被追撞到喊：大哥饒命！（有片）

到底是人類侵佔動物棲息空間，還是動物侵入人類社區？內地近日流傳一段影片，顯示一名男子看見路邊吃草的羊群，無所事事的便上前挑釁，詎料其中一隻羊彷彿感受到男子不友善的氣場，氣得追著男子去撞去衝，窮追不捨的態度嚇得對方連聲求饒，最後還要請路人幫忙驅趕才成功脫險。有趣過程被分享到網路上後，意外引起熱議。

網民： 直接往家跑 就多一隻羊寵物了

影片分享到內地社交平台僅2日，已累積逾45.3萬次觀看次數，吸引大批網民湧入留言直呼「哈哈哈不要惹羊」、「如果直接往家跑，是不是就多一隻羊羊寵物了」、「邊跑邊跳的樣子還有點可愛」、「哈哈哈難得看見有人被羊追了幾條街的」、「羊：這破草不吃也罷，今天的小目標是撞死你」、「哈哈哈哈，運動量夠了」、「挺可愛的」、「我也想養一隻羊。」