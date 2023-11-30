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中國
2023-11-30 15:48:00

挑釁路邊食草羊　被追撞到喊：大哥饒命！（有片）

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挑釁路邊食草羊，被追撞到喊「大哥饒命」。（微博）

挑釁路邊食草羊，被追撞到喊「大哥饒命」。（微博）

到底是人類侵佔動物棲息空間，還是動物侵入人類社區？內地近日流傳一段影片，顯示一名男子看見路邊吃草的羊群，無所事事的便上前挑釁，詎料其中一隻羊彷彿感受到男子不友善的氣場，氣得追著男子去撞去衝，窮追不捨的態度嚇得對方連聲求饒，最後還要請路人幫忙驅趕才成功脫險。有趣過程被分享到網路上後，意外引起熱議。

顯示，一名男子手持手機拍攝路邊正食草的羊群，嘴裡不停挑釁「不可以在這邊吃草啊！」沒想到，其中一隻羊已氣得七竅生煙，馬上朝著男子撞過去，男子嚇得連忙後退，有手擋著羊咩的頭，他起初還在重覆說「不可以在這裡吃草」，但隨著羊咩咩鍥而不捨追了男子幾個路口，男子哭笑不得只有連番求饒：「大哥，我回家了，你去吃草呀」。直至遇見一名手持拐杖的老翁，便請老翁幫忙驅起羊咩咩，搞笑畫面笑翻許多網友。但影片未有交代拍攝地點及日期時間。

其中一隻羊已氣得七竅生煙，馬上朝著男子撞過去。（微博） 男子嚇得連忙後退，有手擋著羊咩的頭。（微博） 羊咩咩鍥而不捨追了男子幾個路口，男子哭笑不得只有連番求饒：「大哥，我回家了，你去吃草呀」。（微博） 羊咩咩鍥而不捨追了男子幾個路口，男子哭笑不得只有連番求饒：「大哥，我回家了，你去吃草呀」。（微博） 直至遇見一名手持拐杖的老翁，便請老翁幫忙驅起羊咩咩。（微博） 直至遇見一名手持拐杖的老翁，便請老翁幫忙驅起羊咩咩。（微博）

網民：直接往家跑 就多一隻羊寵物了

影片分享到內地社交平台僅2日，已累積逾45.3萬次觀看次數，吸引大批網民湧入留言直呼「哈哈哈不要惹羊」、「如果直接往家跑，是不是就多一隻羊羊寵物了」、「邊跑邊跳的樣子還有點可愛」、「哈哈哈難得看見有人被羊追了幾條街的」、「羊：這破草不吃也罷，今天的小目標是撞死你」、「哈哈哈哈，運動量夠了」、「挺可愛的」、「我也想養一隻羊。」

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