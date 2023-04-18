捕魚反成獵物？4獵人擊中漁民落水亡：以為是野豬

死者與友人一同到村子附近的河裡捕魚，卻被人誤以為是野豬而開槍射殺。（示意圖／Pixabay）

近日，在大陸江西省上饒市信州區沙溪鎮東風村，有一村民在夜間時捕魚，卻疑似被人誤以為是野豬而開槍射擊造成死亡。目前案件正在調查階段，嫌疑人也已被當地警方拘留。

據《澎湃新聞》報道，14日晚上10點多，死者和友人一同到東風村附近的河裡捕魚，被人誤以為是野豬而開槍射殺，目前四名獵人均已向警方自首。死者的兒子平先生表示，原本以為是父親的意外死亡是因為不小心摔倒，但看到父親身上有一處槍傷，才知道原來是遭到槍枝射殺。

報道指出，當時四名獵人開車至案發村口附近，發現排水溝旁草叢中有動靜，其中一人隨即開槍射擊，導致死者頭部受傷後跌入排水溝溺亡。當局進行驗屍後發現，死者在氣管及支氣管內都見有粉紅色的泡沫，胃裡則有高達800毫升的積水，符合入水溺亡特徵。

而平先生的同學章先生則指出，他在東風村的親戚表示村裏傳言平先生的父親被擊中的當下並沒有死亡，是後來被獵人丟到河裏溺斃而死。不過這一說法尚未得到警方證實。對此，沙溪鎮政府辦公室工作人員則表示，平先生的父親已確認死亡，而當地相關部門正在調查確切的死亡原因。

而信州區副區長、上饒市公安局信州分局局長丁成軍則於16日表示，該案件還在調查當中，目前正在偵查階段。他也補充，相關涉案嫌疑人都已被刑事拘留，詳細情況到時候則會再向受害人家屬進行回報。

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