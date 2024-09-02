捲京華城案 傳妻櫃員機存現金 前台北市長柯文哲涉貪遭扣查

前台北市長柯文哲捲入涉京華城貪污案，遭通宵扣留後，法院周日晚8時開庭審理檢方的羈押禁見聲請，至深夜仍未有裁決。有報道指他有700萬元新台幣(約170萬港元)來源不明現金，其妻子陳佩琪分多次拿著這筆錢到櫃員機存款。柯文哲創立的民眾黨開記者會稱，有關報道是檢方透過特定媒體在帶風向，讓輿論先扣上「柯文哲收賄」的大帽子。柯妻強調丈夫清白，之前受訪指有關款項是家人遺產、丈夫演講費等，陸續存入戶口作子女教育費。

柯文哲2014年至2022年出任台北市長期間，京華城建築容積率暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月將柯文哲等人列為被告，8月30日(上周五)兵分7路搜查，並以被告身份約談柯文哲等人。柯文哲於8月31日(上周六)凌晨因拒絕夜間偵訊欲離開，遭檢察官當庭逮捕，隨後向法院聲請提審遭駁回，並解返回北檢接受偵訊。檢察官認為柯文哲犯嫌重大、有滅證、勾串之虞，向法院聲押禁見柯文哲。