探魚外賣│深圳長途外帶 香蒜魚得半個魚頭(有片)

鄰近的深圳，絕對是港人復常後的大灣區消費熱點，眾多美食吃也吃不完，甚至要買回家與家人分享。不過，外賣返家隨時令色香味遜色之餘，甚至可能是面目全非。有港人投訴，在深圳著名食店「探魚」買一盤香蒜魚外賣，回家一開只見碎魚肉，半個魚頭、沒魚尾的「廚餘」。店方雖已退款道歉，但日前突然表示，顧客沒有叫「分汁」，加上長途跋涉，否認賣出「廚餘」。

事主在內地社交網站「小紅書」展示那盤「廚餘」，指她上周三下午到探魚位於羅湖區的金光華廣場分店，點了一份價值158元(人民幣，下同)的香蒜魚，另加15元外賣盒，並聲明要帶回香港的。然後，她到羅湖搭火車再轉巴士回家，約30分鐘後抵家，滿心歡喜希望與女兒分享美食，詎料打開盒蓋，赫見兩段茄子、一大條魚骨，在滿多湯汁內載浮載沉，還有半個魚頭，以及零碎魚肉。

事主：免費堂食再送外賣換刪負評 post 事主的影片立即惹店家留意，並主動聯繫。可是事主問及一整條香蒜魚，為沒有魚皮、沒有魚尾、半個魚頭時，店家沒有解釋，只承諾讓事主下次到店內免費用餐，然後再送一客魚打包回家，條件是要刪除貼文。事主未有應允，探魚的官方帳號在貼文回應，稱會加強培訓，後來又回覆指已退款。