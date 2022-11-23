提防騙子｜大媽不甘炒股蝕百萬 花4萬搵大師「轉運」再蝕16萬

騙徒無處不在！江蘇鎮江一名姓于女子去年炒股虧損100多萬元(人民幣，下同)後耿耿於懷，偶然機會下結識到一名自稱有「天眼」、能幫人「轉運」的姓王「大師」後，聽信王大師的「轉運秘法」可以令自己的錢「怎麼出去怎麼進來」，就花39,800元買下「秘法」，結果「一點都不靈」，再蝕16萬元。于女要求王大師退錢，但王大師一直以「時機未到」推搪。被敷衍近一年後，于女終在本月初醒悟並報警。

「大師」店內掛有大量證書 取信於受害者

內地傳媒報道，于女去年上半年在一間理療館做手部理療時，認識到王大師。王大師除了自稱有「天眼」能助人「轉運」，還自稱是「雜病聖手」，其「診所」內掛滿各種資格證、專家證、證書等，還有與國家機構合作的專利、與鎮江市大人物接觸的「證明」。于女表示，「甚麼中醫專家證啊，多少證啊，二三十個呢，滿牆都是。就這樣我相信他了，否則我不會相信的」。

王大師根據于女最近運勢及生辰八字，介紹于女使用一套「轉運秘法」，價格為39,800元。于女覺得，如果真的能挽回100萬的股票虧損，39,800元實在是小錢，於是很快就以現金付清款項，並按指示將配套的「聚寶盤」請回家，在所謂「天降財源日」指定時辰沐浴後面向正西上香。

「大師」只有小學學歷 一切全靠偷呃拐騙

然而，「轉運秘法」並沒有「生效」，于女在股票市場再蝕16萬元，「這我心裡就不舒服了」，懷疑王大師騙人，要求退錢，但「我要一次錢，他就把我喊過去，喊過去以後就給我洗一次腦，就是說，你要等，機會不到，時候不到」。三番五次後，于女終於失去耐性和對王大師的信任，於本月2日報警。

警方迅速將王大師拘捕歸案。根據王大師口供，現年50歲的王大師只有小學學歷，根本沒有「天眼」，也不懂得如何幫人「轉運」，完全只靠「坑蒙拐騙」。警方已將于女被騙的39,800元追回。