提防騙子｜「明星」要求「捐錢紅十字會」 七旬粉絲被騙4.6萬

騙徒扮明星詐騙並非新鮮事，但手法一變再變，令人防不勝防。(互聯網)

報道引述張男稱，對方先是要求他掃一個微信收款碼，稱是向紅十字會捐款，「但是我的微信錢包裡沒有錢，就沒有轉帳成功」。對方再接再厲，要求張男下載「雲閃付」。張男未有多想，下載後就用手機號碼登錄。

詐騙集團又有新招數！《北京青年報》報道，浙江金華東陽市一名70歲姓張男子近日在家中碌短片App時，發現一個「明星福利群」，於是添加了當紅明星「蔡XX」及其助理的帳號，之後就被拉入一個微信群組。滿心追星的張男，最終被「明星」以「向紅十字會捐款」及「讓我看一下銀行帳戶餘額，就可收到餘額10倍的回報」為由，1小時內騙走逾4.6萬元(人民幣，下同)。

騙徒：給我看銀行帳戶餘額 給你10倍回報

對方隨即用QQ與張男視像通話，稱只要讓他看一下銀行帳戶餘額，就可以收到總值餘額10倍的回報，具體操作由「助理」負責。張男深信對方身為「明星」的信譽，按照其「助理」的指示操作，「我當時還以為是給紅十字會捐助的，就沒有多想，對方讓我掃人臉，我就掃人臉，最後我收到短信稱我的銀行帳戶裡錢被轉出去了，就意識到自己被騙了」。

張男表示，短短一個多小時，其帳戶共轉出5筆錢，一筆998元，一筆1.76萬元，還有3筆9,399元，總共46,795元。

警方提醒：追星要理智謹慎 錢包千萬要看緊

警方介紹，此類案件的特點，是不法分子冒充明星或明星助理添加好友後，聲稱有明星送福利活動，之後以「高額回報」「所得稅」「帳號解凍」等理由，要求受害人轉帳。

警方提醒，「追星要理智謹慎，自己的錢包千萬要看緊」，在網絡平台看到有所謂明星聯絡方式的，請勿相信，「因為極有可能是不法分子的誘餌，「大家切勿因為對明星的喜愛而沖昏頭腦」。