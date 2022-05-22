提防騙子｜江蘇逾1500長者墮養老騙案 涉近20億人民幣

「養老」騙案層出不窮，要提醒家中老人提高警覺！官媒中國新聞網報道，江蘇省高級人民法院上周四集中宣判5宗「養老詐騙」案，19名被告被判處無期徒刑及6個月至12年6個月不等的監禁，涉案金額近20億元(人民幣，下同)，受害老人一千五百多人。

騙徒開健康產業公司吸引老人購物投資

法官表示，案件涉及的所謂養老產品，包括「301參茸倍力膠囊」、「養老床位」、「地宮穴位」等。不法分子一般假借「養老」之名，設立健康產業公司，制定一套「眾籌引資政策」後，展開騙局。騙局第一步通常是在老人聚集的街市、公園等地派傳單，吸引老人參加活動；老人繳交20至30元不等的費用後，業務員就會帶老人去一些景區參觀，聲稱是所謂「基地」，令老人放鬆警惕，所謂的「導師」、「投資分析師」之後就會出場，宣傳養老投資項目，一旦老人上當，簽約付款，對方收到錢就會捲款而逃。

噓寒問暖令老人放下戒心 再以高息誘投資

一些不法分子則以「5元辦個會員卡，就免費吃喝玩樂」、「投入保證金，集團下的四個基地免費住」、「保證金每月有高額回報，以後子女還能繼承」等作招徠，令老人誤以為只交5元「入會費」就有地方打牌聊天喝茶解悶，但實際上是有「董事長」和業務員每日出現，扮演「大孝子」，對老人噓寒問暖，送雞蛋送水果，叔叔長阿姨短，攻破老人心理防線，然後開始推銷「養老產品」，大多為藝術品投資，承諾每年高達13.5%利息。

法官指，案中有不法分子在「走佬」前夕，還推出為期3個月的短期項目，而被「洗腦」三、四年的老人深信不疑，堅信相關項目「時間短、收益快、回報高」，紛紛投入大筆金錢，最終血本無歸。

播放機預錄保健品廣告 誤導老人

特別的是，一些不法分子深知老人大多有醫療保健需求但相關判斷力差，特別訂製一批廉價的「錄入式便攜播放機」，即「評書機」，免費贈送給老人家。該批評書機被預先錄入宣傳廣告，誇大介紹根本不具有藥物成分的「保健品」，即案中的「301參茸倍力膠囊」，不少老人被評書機中的廣告吸引，甚至誤以為是正規電台的官方廣告，主動致電查詢，結果就由無償接受一部十幾元的評書機開始，一步步落入幾萬、幾十萬元的騙局。

江蘇省高級人民法院要求，全省各級法院繼續著力嚴懲養老詐騙犯罪，揭露案件犯罪手法，著力提升老人防詐識騙能力，推進整治侵害老人合法權益的涉詐亂象。