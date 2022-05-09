提防騙子｜自稱「女媧」轉世無錢治病 無業男以「積功德」呃七旬翁逾82萬

網絡電信詐騙手法層出不窮，除了「假網戀真呃錢投資」、冒充各類政府部門「查案、辦事」、聲稱你有速遞包裹「未領取、延誤、寄失、被扣查」等「經典手法」之外，還要注意神棍出沒！

22歲無業男自稱女媧 騙82萬打機課金打賞主播

雲南曲靖一名22歲姓楊無業男子，2018年上半年透過微信「搖一搖」結識到山東泰安一名七旬姓張老翁。在知悉張男信佛，常求神拜佛祈求保佑後，楊男也自稱信佛，甚至聲稱自己是「女媧娘娘轉世到人間的肉身」，目前生病，需要一筆錢治病。張男信以為真，向楊男轉帳300元(人民幣，下同)。

楊男食髓知味，陸續再以「女媧娘娘」、「佛祖」等神仙在人間的肉身生病需要治療費為由，要求張男每次「資助」幾百至幾千元不等，以「積功德」。自2019年2月至去年3月期間，楊男共騙走張男82萬多元，全部用來打機課金、打賞直播主播、日常吃喝玩樂等。

山東泰安市泰山區法院判無業男監禁11年

泰安市泰山區法院上周五公布判決，楊男詐騙罪成，被判處有期徒刑11年及罰款5萬元，並須向張男退還82萬多元。法官提醒，利用封建迷信進行網絡詐騙的案件時有發生，特別是長者辨識能力弱，極易成為詐騙對象，呼籲民眾多加提醒家中長者，「擦亮眼睛」，以防墮入不法分子設計的圈套，造成財產損失。

廣東汕尾陸豐警方破專呃外國人電騙集團

另一邊廂，廣東汕尾陸豐市近日破獲首宗專門詐騙外國人的「殺洋盤」電騙案，拘捕20人，檢獲20部電腦、99部手機、一批外國手機卡及若干現金。

陸豐警方上月24日晚在一場針對涉詐據點的清理清查行動中，發現東海鎮金保新村某民居有一處可疑據點，經縝密偵查和布防後，成功在當晚破獲該個據點。經初步調查，涉案犯罪集團組織嚴密、分工明確，在內部聊天群組發布大量「洗腦」、「聊天技巧」等「教材」培訓成員後，利用外國手機卡、翻譯軟件、外國聊天軟件，虛構「白富美」、「高富帥」身份，不斷添加外國人，成功「網戀」就引誘對方下載虛擬貨幣投資平台「投資」，然後操控漲跌，令對方虧損。案件正進一步調查中，警方暫未公布涉案金額。