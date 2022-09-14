提防騙子｜騙徒威脅曝光「床照」 男子見「髮量不對」無上當兼報警

詐騙手法又升級！江蘇南京秦淮區一名姓杜男子近日早上突然收到一條威脅短訊，要求他盡快打一個電話號碼聯絡，並附上一張杜男自己與一名看不清樣貌女子的床照。杜男自問沒有「犯全天下男人都會犯的錯」，遂沒有理會，沒想到事隔幾小時又收到一條威脅短訊，限其在指定時間答覆，否則將床照公開。
警方：這是「精準詐騙」 危害比廣撒網騙局更大
杜男與妻子商量後，到派出所報案，並向警員強調，照片是電腦合成照，最大破綻是「頭髮濃密」；警員亦隨即答話，「就是和你現在不符合是吧」。警方判斷，這是一宗「精準詐騙」，騙徒不止取得受害人的姓名、電話聯絡方式，連其任職公司、個人照片、日常生活照片等都已掌握，這種手法更容易令受害人相信或者受到威脅，危害比起打大量電話、發大量短訊的「廣撒網」騙局更大。
警方提醒，突然收到來歷不明的照片、短片時，要做到「不聽、不信、不轉帳」。
網民：這招感覺可以騙到很多人
微博一些網民大為震驚，稱「這招感覺可以騙到很多人唉」、「特別是領導，即使是假的，一發出來，全部都信」，又指「如果他今天不禿頭，他要怎麼證明，好慘」、「笑死我了，打碼都能看出是地中海。對不起」。還有網民透露，「我也收到了一摸一樣的信息，反手就在國家反詐中心app舉報了……我的離譜的是把我的頭p到了一對男男躺床上。離大譜」。
有人破財擋災 擔心被潑髒水說不清
有網民就補充警方所指「危害大」的原因，「以前好像有個新聞就是類似騙局，警察查了發現之前其實不少受害人都交錢了，就是為了破財免災，萬一假照片發出來給同事朋友啥的、大家信以為真怎麼辦，被潑了髒水還說不清」。