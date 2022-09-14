提防騙子｜騙徒威脅曝光「床照」 男子見「髮量不對」無上當兼報警

詐騙手法又升級！江蘇南京秦淮區一名姓杜男子近日早上突然收到一條威脅短訊，要求他盡快打一個電話號碼聯絡，並附上一張杜男自己與一名看不清樣貌女子的床照。杜男自問沒有「犯全天下男人都會犯的錯」，遂沒有理會，沒想到事隔幾小時又收到一條威脅短訊，限其在指定時間答覆，否則將床照公開。

警方：這是「精準詐騙」 危害比廣撒網騙局更大

杜男與妻子商量後，到派出所報案，並向警員強調，照片是電腦合成照，最大破綻是「頭髮濃密」；警員亦隨即答話，「就是和你現在不符合是吧」。警方判斷，這是一宗「精準詐騙」，騙徒不止取得受害人的姓名、電話聯絡方式，連其任職公司、個人照片、日常生活照片等都已掌握，這種手法更容易令受害人相信或者受到威脅，危害比起打大量電話、發大量短訊的「廣撒網」騙局更大。

警方提醒，突然收到來歷不明的照片、短片時，要做到「不聽、不信、不轉帳」。