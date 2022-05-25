提防騙子｜「95後」女子直播平台買帽 遭假客服騙走532萬

「直播帶貨」興起，越來越多人透過網絡直播購物，騙徒亦緊貼潮流，從這方面入手。廣州海珠區一名「95後」姓陳女子，本月12日收到一個自稱某短片平台客服的電話。對方聲稱陳女在該平台買帽時，實習員工操作失誤，將其註冊成「代理商」，若不取消代理商身份，會每月定期從其銀行戶口扣除500元(人民幣，下同)代理費。陳女信以為真，為免每月無故損失500元而聽從對方指示，多次轉帳到指定銀行戶口。直到反詐騙中心聯絡上陳女時，陳女已轉帳532萬元，戶口餘下的3,500萬元幸保不失。

騙徒聲稱員工失誤 「撥亂反正」要轉帳去指定銀行戶口

廣州傳媒報道，該名「短片平台客服」就「實習員工操作失誤」向陳女「表達歉意」後，請陳女配合取消代理商身份，還主動電話轉接給「銀行客服」。陳女就在「銀行客服」指導下，操作「取消代理商身份」，但操作了多次，系統都提示「取消代理商身份失敗」。無奈之下，陳女添加了熱心幫助她的「銀行客服」微信。對方隨即傳送「客服編號」、「姓名」及「持有身份證的本人照片」，令陳女徹底打消疑慮。

在「銀行客服」誘導下，陳女向對方指定銀行戶口轉帳11次，共532萬元。與此同時，廣州市反詐中心預警發現問題，迅速判斷後下令海珠區反詐中心立即展開「電話勸阻」及「上門面對面勸阻」。海珠區反詐中心隨即致電陳女，又向其發送多條SMS提示。幸陳女有接聽電話並聽從勸阻，停止再轉帳並切斷與騙徒的聯繫，再向警方報案。

事主銀行戶口餘下3500萬幸保不失

海珠區反詐中心還對陳女的銀行戶口進行「保護性止付」，為免陳女銀行戶口款項繼續被騙徒轉移，而止付帳戶餘額有3,500萬元。

廣州警方今年阻止14.1萬人上當 按年升10.5倍

廣州市公安局表示，今年截至上周三，廣州發現376.6萬條電信網絡詐騙預警線索，按年上升57%，見面勸阻14.1萬人，按年升10.5倍，成功勸阻攔截被騙資金超過1.2億元，陳女個案是當中的典型騙案。

廣州市反詐中心提醒，就網購而言，詐騙電話有幾個特點，包括：

- 自稱網購平台、速遞公司等客服人員，並主動將電話轉接銀行客服

- 以退款理賠、解除代理商或會員、提升信用額度為由，誘導轉帳、貸款

- 來電顯示「+」「國際電話區號」，卻自稱是境內的網購平台、速遞公司等客服，或公安機關

