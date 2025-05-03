揚州動物園上演水豚大逃亡　「霸總」率兩同伴破窗越獄

江蘇揚州一家動物園，日前有三隻水豚大越獄，閉路電視拍到，名為「霸總」的水豚帶首兩隻同伴破壞籠舍大出逃，直到如今還有一隻還沒有回家。 據《極目新聞》報道，4月3日凌晨，揚州茱萸灣動物園水豚「公寓」駐守的三隻水豚——霸總、躲躲和豆包集體出逃。 溜進動物園附近運河 園方調閱閉路電視發現，「霸總」是越獄事件的「帶頭大哥」。凌晨3點左右，霸總用其鐵頭功撞壞了「公寓」的木質窗戶，帶着躲躲和豆包一起溜出了出去。三個小傢伙逃離「公寓」後，立刻就進入了動物園的鶴鳴湖中。

沒多久，飼養員就發現在園區水池中的「霸總」，飼養員成功將牠送回「公寓」。相較之下，「躲躲」就沒這麼好抓，一路溜進動物園附近的運河當中，而且時常前進水中躲藏。

還有一隻未落網 無奈之下，飼養員們只能天天去河邊蹲守，直到28天後的4月30日下午，終於在園區內河發現牠的蹤跡，緊急大動員用大網圍堵，終於將牠捉拿歸案。經過檢查，躲躲在外流浪的這些天，因缺食少衣，整整瘦了2公斤，飼養員心疼不已，表示最近幾天會為其開小灶，加強營養。