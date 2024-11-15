揭發高鐵疑偷工減料 新華社兩記者遭圍毆搶手機

官媒新華社旗下的《經濟參考報》兩名記者周四（14日）在調查大型央企的高鐵項目時，於施工現場被多人襲擊受傷，更一度被搶手機，目前均人身安全。該項目是中鐵工程集團旗下公司建設的安徽合新鐵路工程（合肥至新沂），被爆存在嚴重安全隱患。此次襲擊發生在兩位記者於周二（12日）發表的一篇調查報道之後。報道指出，合新鐵路施工單位為了節省成本，存在「以次充好」行為，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，這些仿冒品性能遠低於設計要求。

違規偷換再生膠墊層 「一割就開一扯就斷」 《經濟參考報》報道，調查記者王文志及程子龍在合新鐵路（合肥至新沂）建設現場發現，多家施工單位為節省成本，以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，這些仿冒品性能遠低於設計要求，存在安全隱患。在鐵路建設中，軌道板鋪設在路基或橋梁基的底座板上，限位凹槽裝置是底座板和軌道板的連接體，彈性墊層是限位凹槽裝置的關鍵材料之一，以其韌性來限制列車高速運行衝擊造成的軌道板位移。在合新鐵路多個標段的施工現場，《經濟參考報》記者暗訪發現，已經鋪設在限位凹槽裝置內的彈性墊層，存在「一割就開」、「一扯就斷」的不正常現象。

價格只是四分一 無法適應列車運行衝擊 有業內人士透露，那些「一割就開」、「一扯就斷」的彈性墊層，其原材料主要是「再生膠」，並非鐵路行業標準規定要求的「三元乙丙橡膠」；那些彈性墊層是嚴重不合格產品，根本無法適應列車「高強度、高速度」的運行衝擊。用「再生膠」生產的仿製品與三元乙丙彈性墊層在價格上相差很大，用「再生膠」生產的仿製品的價格大約為三元乙丙彈性墊層的四分一。對於施工使用的彈性墊層存在「以次充好」等問題，《經濟參考報》記者採訪涉事多個標段的施工單位，多個相關負責人否認該工程存在偷工減料問題。

專家斥必然埋下安全隱患 北京交通大學從事鐵道工程研究的專家對記者説，鐵路軌道結構中，彈性墊層是限位凹槽裝置的關鍵材料之一，其質量直接關係着列車高速運行的穩定性，如果使用的彈性墊層性能遠低於設計要求，必然埋下安全隱患。 重回施工現場採訪遭毆打 「我逮到記者了」 其他內媒報道，《經濟參考報》調查記者王文志及程子龍昨日重回安徽合新高鐵中鐵七局施工現場採訪時，遭多名人員毆打，記者手機被搶奪，王文志本人右手受傷。據報道，遭襲事件發生在兩位記者返回合肥進行追蹤報道期間。現場影片顯示，當記者問「我們可以走嗎」，一名疑似項目負責人員說：「我逮到人（記者）了，我逮到現場了，我會讓你走嗎？」

中國記協促維護正當採訪合法權益 事件曝光後，中鐵七局安全隱患排查舉報電話負責人回應稱「可能有點小摩擦」，還將打人責任推卸：「可能是下面的農民工（所為）。」中國記協立即同有關方面溝通並聯繫記者王文志進行核實。目前，二人人身安全，手機已退回。中國記協將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。 中鐵七局稱正配合警方調查 中鐵七局集團有限公司發布聲明，高度重視媒體關於合新鐵路建設材料「以次充好」的報道，已派出工作組趕赴現場，如發現存在質量問題，絕不姑息，將嚴肅查處。與此同時亦高度關注「《經濟參考報》記者在施工現場被襲」新聞，正在配合安徽定遠縣警方全面調查，等待調查結果。

