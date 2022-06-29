揮別「14+7」 內地入境檢疫縮至「7+3」

內地昨宣布放寬入境檢疫政策，入境隔離及居家檢疫時間將由「14+7」縮減為「7+3」，但強調「決不是放鬆防控」，而是根據Omicron變種病毒特性等更準、更規範控制疫情。本港商界對此表示雀躍，並盼增加港人回內地預約配額。微博亦有不少居港內地網民歡呼，稱回老家不用再經歷漫長的21天隔離。不過，內地暫未公布確實實施日期，深圳、珠海等地截至昨晚10時尚未更新入境檢疫政策。

國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組(下稱「綜合組」)昨發布《新冠肺炎防控方案(第九版)》(下稱「新方案」)，主要將入境及密切接觸者隔離時間由「14天集中隔離+7天居家健康監測」縮短為「7天集中隔離+3天居家健康監測」，次密接由「7天集中隔離」改為「7天居家隔離」。其他主要修訂包括統一封控區、管控區及疫情中、高風險區的劃設標準，以及列明不同情況下區域核酸檢測策略等。

限期清理與新方案不一致的措施

綜合組昨早還召開全國疫情防控工作電視電話會議，要求各地各部門嚴格執行新方案，「把該管住的堅決管住，該落實的堅決落實，該取消的堅決取消，不一致的措施限期清理」。綜合組同時在國家衛健委網站首頁開設公眾留言板，供民眾反映地方政府違反防疫「九不准」等防疫措施「一刀切」、「層層加碼」的問題。

香港廠商會會長史立德對於內地縮減入境隔離時間表示歡迎，相信回內地的港商和市民會明顯增加，期望當局說明何時生效，以及會否增加甚至取消每日僅800個的深圳灣口岸健康驛站配額限制等。香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌亦認為，內地原先的檢疫期太長、代價太大，而且難以網上預約回內地配額和健康驛站，冀港府與內地協商增加配額。

微博則有不少居於香港或外國的內地學生、與家人分隔中外的民眾等，高呼「這無疑是天大的好消息啊」、「五年沒回國的海外遊子熱淚盈眶」。其他網民則表示，「又有買張機票就飛走的衝動了」、「出國看球的代價大大減小」。