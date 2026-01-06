搬床架入升降機自製「困𨋢」　無奈通知家人︰晚上不用煮我飯

上海近日發生一宗令人啼笑皆非的升降機「困𨋢」意外，一名中年漢搬金屬柵欄床架由13樓進入升降機，怎料柵欄將他與電梯按鈕完美分隔，與另外兩名乘客一同被困在升降機內。 據《紅星新聞》報道，「困𨋢」事件發生於去年11月30日，上海西郊金茂府社區一名中年漢獨自搬床架入升降機，然而當他把柵欄放入升降機後，恰好將他與電梯按鈕區域隔離，導致他無法操作升降機。閉路電視畫面顯示，過程中年漢試圖用手機去按樓層按鍵，不過始終撳不到掣，只好無奈向家人發語音訊息表示「晚上不用煮我飯」。

嘗試手機 撳掣不果 更糟糕的是，接著有兩名乘客乘搭升降機。三人瞬間被困在電梯與柵欄圍成的空間，進退維谷。現場氣氛十分尷尬，大家面面相覷，不知如何是好。

智慧 升降機 系統發揮作用 幸好社區的智慧升降機系統監測到異常，發現升降機裡有人但未有輸入指令，發出了救援警報。社區物業相關工作人員向紅星新聞透露，工程負責人收到報警後，叫最近的巡邏同事趕去現場，把升降機操作到1樓，三人才脫離險境。三人返回13樓，結束這15分鐘烏龍鬧劇。