搭網約車遇地面不平震到「胸腰椎骨折」　重慶OL怒告平台獲賠百萬

地面不平震到頭撞車頂 抵目的地胸腰痛得無法下車

據《江蘇新聞》報道，2020年10月2日早晨8時左右，22歲的小玲和同事在重慶市叫車上班，當時同事在T3網約車平台上下單付費，途中遭遇了一段坑窪路段，小玲表示那段路程非常顛簸，「她整個人就從車上顛起來，頭頂碰到了車頂，當時胸以及腰就很不舒服了」。

當車到達公司樓下時，小玲因疼痛已無法下車，網約車司機直接將小玲送到醫院，當時就住院治療。經診斷小玲胸椎、腰椎骨折，經鑒定構成九級傷殘。當地警方作出事故認定：因車輛遇路面坑窪發生顛簸，造成乘車人受傷。

出院後，小玲將T3網約車平台所屬公司—南京某科技股份有限公司告上法庭。庭審中，被告認為，當時是小玲同事在平台上下單付費，小玲僅是同乘人員，因此平台和小玲之間沒有運輸合同關係，不應承擔責任。

南京市江寧經濟技術開發區人民法院認為，雖然是小玲同事和網約車平台訂立的運輸合同，但是當時小玲也是經過了司機的同意去搭乘網約車，在這個過程當中小玲發生的損傷，不是她自身的健康原因導致的，網約車平台也沒有提供事發時車內錄影，不能證明小玲沒系安全帶，該起事故是小玲自身故意或者重大過失導致的，認為小玲適用經過承運人同意的免票乘客的規定。依法判決網約車平台承擔全部賠償責任，賠償小玲傷後損失等共計約23萬元人民幣。

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